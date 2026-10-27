코오롱 오운문화재단, 제26회 우정선행상 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- 코오롱 오운문화재단은 27일 제26회 우정선행상 시상식을 개최했다
- 호남대 수어동아리 하늘그림이 27년간 봉사 공로로 대상을 수상했다
- 하늘그림은 수어 교육으로 청각장애인과 비장애인의 소통을 도왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 코오롱그룹 오운문화재단이 27일 서울 마곡 코오롱원앤온리타워에서 제26회 우정선행상 시상식을 개최했다고 밝혔다.
이날 시상식에서는 27년간 수어 교육과 청각장애인을 위한 봉사활동을 이어온 호남대학교 수어동아리 '하늘그림'이 대상을 수상했다.
하늘그림은 오랜 기간 수어 교육을 통해 청각장애인과 비장애인 간 소통을 돕고, 청각장애인을 대상으로 꾸준한 봉사활동을 펼쳐온 공로를 인정받았다.
이날 행사에는 이웅열 오운문화재단 이사장을 비롯해 수상자와 심사위원 등이 참석했다. 이 이사장은 대상 수상자인 하늘그림의 이용규·박지온 씨와 기념촬영을 진행했다.
우정선행상은 코오롱그룹 오운문화재단이 선행과 봉사를 실천한 개인 및 단체를 발굴해 격려하기 위해 운영하는 상이다.
heoneykim@newspim.com