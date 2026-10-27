[MLB] '5회 비디오판독 분수령' MIL, TB에 10-1 대승…WS 우승까지 -1승'

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키가 월드시리즈(WS·7전4선승제) 3차전에서 장단 16안타를 쏟아내며 대승을 거뒀다. 창단 58년 만의 첫 월드시리즈 우승까지 단 1승이 남았다.

밀워키는 27일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이와 WS 3차전에서 10-1로 승리했다.

[미국 플로리다 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 밀워키 윌리엄 콘트레라스가 27일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이와 월드시리즈(WS) 3차전에서 10-1로 승리 후 기뻐하고 있다. 2026.10.27 willowdy@newspim.com

앞서 1차전에서 3-2, 2차전에서 5-4로 승리한 밀워키는 3연승을 달리며 창단 58년 만의 첫 우승에 다가섰다. 1, 2차전에서 모두 한 점 차 신승을 거둔 밀워키는 적지에서 일방적인 경기를 펼쳤다.

경기 초반은 팽팽했다. 밀워키는 3회초 1사 1, 2루에서 크리스천 옐리치의 좌전 적시타로 선취점을 뽑은 뒤 후속 타자 윌리암 콘트레라스의 우전 적시타로 2-0을 만들었다.

승부는 5회초에 갈렸다. 밀워키는 잭슨 추리오의 중전 안타와 옐리치의 볼넷으로 2사 1, 2루 기회를 잡았다.

이후 타석에 들어온 콘트레라스는 3루 땅볼을 쳤다. 2루 주자 옐리치가 포스아웃되며 이닝이 그대로 마무리되는가 했다. 하지만 밀워키는 비디오 판독을 신청해 판독을 뒤집었다. 콘트레라스의 내야안타로 기록이 정정됐다.

[미국 플로리다주 로이터=뉴스핌] 유다연 기자=미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 프레디 페랄타가 27일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 밀워키와 월드시리즈(WS·7전 4선승제) 3차전 중 5회 2사만루 상황에서 강판됐다. 2026.10.27 willowdy@newspim.com

밀워키는 2사 만루 기회를 이어갔다. 탬파베이는 선발 투수 프레디 페랄타를 마운드에서 내리고 좌완 불펜 캠 부저를 대신 투입했다.

브라이스 투랑이 바뀐 마운드 상대 강습 타구를 날렸다. 이 공은 탬파베이 유격수 테일러 월스의 글러브를 맞고 중견수 앞에 떨어졌다. 그 사이 두 명의 주자가 홈으로 들어와 4-0이 되면서 2타점 적시타가 됐다.

개릿 미첼이 짧은 스윙으로 좌전 적시타를 때려 5-0으로 달아났고, 쿠퍼 프랫과 살 프렐릭이 연속 적시 2루타를 날려 8-0을 만들었다.

탬파베이는 뒤늦게 콜 설서를 대신 올렸지만 밀워키 방망이는 식지 않았다. 데이비드 해밀턴의 중전 적시타와 추리오의 우익선상 적시 2루타가 잇달아 터지면서 스코어는 10-0까지 벌어졌다.

5회에만 8점을 얻은 밀워키는 경기를 가져갔다.

[미국 플로리다 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 미국 메이저리그(MLB) 밀워키 쿠퍼 프랫이 27일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 탬파베이와 월드시리즈(WS·7전4선승제) 3차전 중 5회 2타점 적시타를 칠 때 타석에 들어갔다. 2026.10.27 willowdy@newspim.com

밀워키는 8회까지 탬파베이 타선을 단 1안타로 막아냈고, 승부가 기울어진 9회말 마지막 수비에서 어깨 부상을 딛고 로스터에 합류한 프랜차이즈 스타 브랜던 우드러프를 마무리 투수로 투입했다.

우드러프는 2개의 안타를 내주며 점수를 내줬지만 승부에는 영향을 주지 않았다.

밀워키 추리오는 5타수 4안타 1타점 2득점, 콘트레라스는 5타수 3안타 1타점 1득점을 활약했다.

밀워키는 선발 타자 전원 출루를 기록했고, 선발 라인업에 포함된 선수 중 제이크 바워스를 제외한 모든 타자가 안타를 생산했다. 밀워키는 MLB 포스트시즌 역대 처음으로 7타자 연속 안타 기록과 WS 한 이닝 최다 득점 기록을 세웠다.

게다가 밀워키 선발 로버트 가서도 6이닝 1피안타 무실점 투구로 밀워키 불펜에게 휴식을 줬다. 가서의 호투는 지난 1956년 밀워키 돈 라슨이 펼친 퍼펙트 게임 이후 WS에서 6이닝 이상 투구한 선수 가운데 최소 타자를 상대했다는 기록도 달성했다.

willowdy@newspim.com