LG에너지솔루션, 에너직스와 ESS 공급 협력…유럽·북미 시장 확대

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션은 27일 에너직스와 유럽·북미 ESS 협력 MOU를 체결했다.
- 양사는 24개월 내 유럽 1.5GWh·북미 0.5GWh 공급을 추진했다.
- 리투아니아 요나바 320MWh 프로젝트를 시작으로 협력을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG에너지솔루션이 글로벌 재생에너지 기업 에너직스와 손잡고 유럽과 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 강화한다.
LG에너지솔루션은 서울 여의도 파크원 본사에서 에너직스(Energix Renewable Energies Ltd.)와 유럽 및 북미 ESS 프로젝트 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 향후 24개월 내 유럽 1.5GWh, 북미 0.5GWh 등 총 2GWh 규모의 ESS 공급을 목표로 협력할 계획이다. 향후 유럽과 미국 법인 등을 통해 공급 규모를 최대 4.5GWh까지 확대하는 방안도 검토한다.
에너직스는 이스라엘에 본사를 둔 글로벌 재생에너지 독립 전력사업자(IPP)다. 유럽과 북미, 이스라엘 등에서 태양광·풍력·ESS 프로젝트의 개발부터 운영까지 수행하고 있으며, 8GW 이상의 글로벌 사업 포트폴리오 구축을 목표로 사업을 확대하고 있다.
양사는 에너직스가 리투아니아에서 추진 중인 요나바(Jonava) 프로젝트를 시작으로 협력을 본격화할 예정이다. 해당 사업은 약 320MWh 규모의 ESS를 구축하는 복합 재생에너지 프로젝트로, 2027년 상업운전을 목표로 개발이 진행 중이다.
앞서 양사는 2024년 폴란드 노베 차르노보(Nowe Czarnowo) ESS 프로젝트에서도 제품 공급을 통해 협력 관계를 구축한 바 있다.
LG에너지솔루션은 최근 북미에서 인공지능(AI) 데이터센터와 전력망, 재생에너지 연계 ESS 사업을 확대하고 있다. 이번 협약을 계기로 유럽에서도 대규모 프로젝트 수주 기반을 강화한다는 방침이다.
강창범 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장 전무는 "에너직스와의 협력을 통해 유럽과 북미 지역 ESS 사업 기회를 확대하고 글로벌 고객 기반을 더욱 강화할 수 있게 됐다"며 "차별화된 기술력과 현지 생산 역량을 바탕으로 글로벌 ESS 사업 성장을 가속화하겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com