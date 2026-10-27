현대요트, '요트 니드라'로 웰니스 공략

AI 핵심 요약beta
- 현대요트가 27일 요트 니드라로 해양 웰니스 시장 공략에 나섰다
- 요트 세일링과 아로마 체험, 이완명상을 결합한 프로그램을 운영한다
- 기업 행사 맞춤형 서비스를 확대하고 전국 해양 거점으로 확장한다
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기업·단체 맞춤형 서비스 강화…전국 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB그룹의 해양레저 전문 계열사 현대요트가 요트 기반 이완명상 프로그램 '요트 니드라(Yacht Nidra)'를 앞세워 해양 웰니스 시장 공략에 나선다고 27일 밝혔다.
'요트 니드라'는 현대요트가 2021년 자체 개발한 해양 웰니스 프로그램으로, 요트 세일링과 아로마 체험, 오감 이완명상을 결합한 체험형 상품이다. 인천 영종도 왕산마리나를 중심으로 운영되며, 바다 위에서 자연을 느끼며 휴식할 수 있도록 구성됐다.
참가자들은 자신만의 아로마 오일을 제작한 뒤 세일요트에 탑승해 파도 소리와 바닷바람, 물결의 움직임 등에 집중하는 이완명상을 체험한다.
현대요트는 2021년 인천관광공사 웰니스 관광지에 선정됐으며, 2023년에는 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 '우수 웰니스 관광지'에도 이름을 올렸다.
최근에는 기업 워크숍과 임직원 연수, VIP 초청 행사 등 단체 수요에 대응하기 위한 맞춤형 차터 서비스도 확대하고 있다. 참가 인원과 일정, 예산, 행사 목적에 따라 단독 요트 세일링과 프라이빗 명상 프로그램 등을 제공하는 방식이다.
현대요트는 향후 왕산마리나를 중심으로 운영 중인 프로그램을 전국 주요 해양 거점으로 확대할 계획이다. 주한 외국인과 방한 관광객을 대상으로도 홍보를 강화해 해외 고객 유치에 나설 방침이다.
현대요트 관계자는 "기업 워크숍과 VIP 행사 등 다양한 고객 수요에 맞춘 서비스를 확대하고, 전국 주요 거점으로 운영 범위를 넓혀 국내외 더 많은 고객에게 차별화된 해양 웰니스 경험을 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com