에스티큐브, 비소세포폐암 임상 2상 중간결과 발표

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목표 환자 62명 중 45명 등록…35명 대상 객관적반응률 25.7%

질병통제율 88.6% 기록…EGFR 변이 평가 환자 11명 중 3명 부분반응

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 에스티큐브는 유럽종양학회 연례학술대회(ESMO 2026)에서 면역항암제 후보물질 '넬마스토바트'의 비소세포폐암 임상 2상 중간결과를 발표했다고 27일 밝혔다. 이번 임상에서 목표 환자 62명 중 45명이 등록됐으며, 종양평가가 이뤄진 35명의 객관적반응률(ORR)은 25.7%로 나타났다.

에스티큐브는 이번 학회에서 비소세포폐암 임상 2상(STCUBE-004) 중간결과를 비롯해 EGFR 변이 비소세포폐암에서 오시머티닙과의 병용 전임상 결과, 대장암 공간 바이오마커 분석 결과 등 총 3건의 e-포스터를 발표했다.

STCUBE-004는 BTN1A1 고발현(TPS 50% 이상) 진행성·전이성 비소세포폐암 환자를 대상으로 넬마스토바트와 도세탁셀 병용요법을 평가하는 임상 2상이다.

에스티큐브 로고. [로고=에스티큐브]

지난 8일 데이터 집계 기준 전체 목표 환자 62명 중 45명이 등록돼 등록률 73%를 기록했다. 유효성 평가가 가능한 환자의 추적관찰 기간 중앙값은 4개월이다.

종양평가가 진행된 환자 35명에 대한 연구자 평가 결과, 9명이 치료에 반응해 객관적반응률은 25.7%로 집계됐다. 질병통제율(DCR)은 88.6%(31명)였다. 치료 반응은 편평상피암과 비편평상피암 등 조직형과 치료 표적이 되는 유전자 변이(AGA) 유무에 관계없이 관찰됐다.

EGFR 변이 환자 가운데 종양평가가 가능한 11명에서는 3명이 부분반응(PR)을 보였으며, 질병통제율은 81.8%(9명)로 나타났다.

안전성 분석에서는 EGFR 변이 환자 13명 중 간질성폐질환(ILD) 관련 이상반응이 보고되지 않았다. 전체 치료 환자 45명에서 가장 빈번하게 나타난 치료 관련 이상반응은 근육통으로, 18명(40.0%)에게서 발생했다. 3등급 이상의 약물유발폐렴과 전신부종 사례는 처치 후 회복된 것으로 보고됐다.

에스티큐브는 환자 등록과 추적관찰을 이어가며 1차 평가지표인 독립적 중앙심사위원회(BICR) 평가 기준 무진행생존기간(PFS)을 포함한 주요 유효성 지표를 분석할 계획이다.

이번 학회에서는 EGFR 변이 비소세포폐암을 대상으로 한 오시머티닙 병용 전임상 결과도 공개했다. EGFR 변이(L858R/T790M)를 보유한 3차원 스페로이드 모델(NCI-H1975)을 인체 말초혈액단핵세포(hPBMC)와 공동배양한 뒤 넬마스토바트와 오시머티닙을 병용 투여한 결과, 오시머티닙 단독 투여보다 통계적으로 유의한 종양 성장 억제 효과가 관찰됐다(P<0.001).

해당 효과는 PD-L1 억제제 아테졸리주맙과 오시머티닙을 병용한 경우와 동등한 수준으로 나타났다. 회사는 이를 바탕으로 넬마스토바트와 EGFR 표적치료제의 병용 가능성을 검토하고 있다.

전이성 대장암 환자 조직을 활용한 공간 바이오마커 분석 결과도 발표했다. 임상 1b/2상(STCUBE-003)과 연구자주도임상(STCUBE-IIT-001) 환자 조직을 대상으로 분석한 결과, 전체 169개 검체 중 109개(64.5%)에서 BTN1A1 고발현이 확인됐다.

이 가운데 17개 검체를 대상으로 실시한 공간 분석에서는 BTN1A1 양성 종양 내에서도 면역세포 구성과 종양·면역세포 간 공간적 분포에 차이가 나타났다. 에스티큐브는 추가 분석을 통해 BTN1A1 발현과 종양미세환경을 활용한 환자 선별 가능성을 검증할 예정이다.

에스티큐브 관계자는 "비소세포폐암 임상에서 유효성 지표가 일관되게 유지되고 있으며, 특히 EGFR 변이 환자에서 ILD 관련 이상반응이 보고되지 않는 등 고무적인 안전성 데이터가 축적되고 있다"며 "넬마스토바트의 확장성과 병용 가치가 데이터로 뒷받침되고 있는 만큼, 이를 근거로 현재 진행 중인 기술이전 논의가 한층 심도 있고 구체적인 단계로 진전되고 있다"고 말했다.

nylee54@newspim.com