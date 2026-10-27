신한투자증권, '유진스마트셀렉션' 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 27일 사모펀드 분산투자 공모펀드를 판매했다.
- 상품은 여러 운용사의 다양한 투자전략에 분산 투자한다.
- 원금 손실과 환매 제한 등 투자 위험이 존재한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
혁신성장주·가치주·이벤트 드리븐 등 전략 활용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 여러 사모운용사의 투자전략에 분산 투자하는 공모펀드 '유진스마트셀렉션혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)'을 판매한다고 27일 밝혔다.
이번 상품은 일반 사모집합투자기구의 집합투자증권에 펀드 자산의 50%를 초과해 투자하는 사모투자재간접형 공모펀드다. 일반 투자자가 직접 접근하기 어려운 사모펀드의 다양한 운용전략에 공모펀드 형태로 투자할 수 있는 것이 특징이다.
주요 투자 대상은 보고펀드자산운용, 더블유자산운용, 라이프자산운용, 씨스퀘어자산운용 등이 운용하는 사모펀드다. 혁신성장주와 가치주, 주주환원 전략을 비롯해 이벤트 드리븐(Event Driven), 멀티전략(Multi-Strategy) 등 다양한 투자전략을 활용한다. 편입 펀드는 시장 상황과 운용 판단에 따라 변경될 수 있다.
유진자산운용은 운용성과와 위험요인을 고려한 정량·정성 평가를 통해 투자 대상 펀드를 선정한다. 투자 이후에도 성과와 위험 수준 등을 점검하고 포트폴리오를 조정할 계획이다. 유동성 관리를 위해 채권형 공모펀드를 일부 편입할 예정이다.
신한투자증권 관계자는 "운용사별 전략 분산을 통해 특정 운용전략에 대한 집중도를 낮추고 다양한 투자기회에 접근할 수 있다는 점이 특징"이라고 설명했다.
다만 이 상품은 실적배당형으로 운용 결과에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있다. 사모펀드 투자에 따른 위험과 재간접투자 위험, 유동성 위험이 있으며 시장 상황이나 투자 대상 펀드의 환매 여건에 따라 환매가 제한될 수 있다.
dconnect@newspim.com