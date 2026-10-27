조현, "북·중 간 북·미 대화 논의 가능성...단정짓긴 어려워"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교부 장관은 27일 김정은의 단둥 방문에 북·미 대화 논의 가능성이 있다고 말했다.
- 조 장관은 관련국 간 여러 요소를 고려해야 해 아직 단정하기 어렵다고 밝혔다.
- 조 장관은 북·미 정상회담 추진과 한·미 관계 파탄 주장을 일축했다.
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"한·미 관계 파탄 주장은 터무니 없는 이야기"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 지난 24일 김정은 북한 국무위원장이 중국 단둥을 방문한 것과 관련해 북한과 중국 사이에 북·미 대화 논의가 있었을 가능성이 있지만 단정하기는 어렵다고 말했다.
조 장관은 27일 국회 외교통일위원회 외교부 종합국정감사에서 국민의힘 권영세 의원이 마자오쉬 중국 외교부 상무부부장도 단둥에 나타난 점을 들며 북·미 대화와 관련이 있었다고 볼 수 있느냐고 묻자 "가능성이 있다고 본다"고 답했다.
그러나 조 장관은 이 문제와 관련해 여러 가지 요소를 함께 고려해야 한다고 지적하면서 "아직 단정 짓기 어려운 상황"이라고 말했다. 조 장관은 또 중국 측이 김 위원장의 단둥 방문 사실을 사전에 한국에 알려주지 않았다고 덧붙였다.
조 장관은 북한을 다시 대화로 끌어들이기 위한 전략을 묻자 "북·미 정상회담이 열리는 것이 현 상황을 타개하는 하나의 기폭제가 되지 않을까 생각한다"면서 "관련 국가와도 긴밀히 사전 조율을 해나가면서 북한을 테이블로 끌어내는 것이 중요하다"고 덧붙였다.
신압록강대교 개통으로 대북 제재가 약화될 수 있다는 우려에 대해 조 장관은 그 전부터 제재가 실질적으로 이행되지 않는 데 대한 우려가 있었다고 말했다. 그는 이어 "중국이 그래도 대북 제재의 큰 원칙은 훼손하지 않으려고 해왔다"면서 "북한과 러시아가 밀착하면서 중국도 압박받고, 어떤 형태로든지 북한에 대한 지원을 더 하려고 하는 것으로 보인다"고 분석했다.
최근 한·미가 정보 협력 문제 등 각종 현안에 대해 이견을 보이고 있는 것과 관련해서는 "자질구레한 이견이 있을 수는 있지만 한·미 관계가 일부에서 주장하는 것처럼 파탄났다는 것은 너무나 터무니없는 이야기"라고 말했다.
opento@newspim.com