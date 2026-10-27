메리츠증권, 발행어음 출시…특판 연 5%

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권이 27일 자체 신용 기반 발행어음을 출시했다.
- 수시형·약정형·오프라인 특판 등 3종 상품을 선보였다.
- 신규 개인고객에게 6개월 만기 연 5.0% 특판을 제공했다.
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수시형 연 2.5%·약정형 최고 연 4.0% 적용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 메리츠증권은 자체 신용을 바탕으로 하는 단기 금융상품인 '발행어음'을 출시한다고 27일 밝혔다.
이번에 출시하는 상품은 수시형과 약정형, 오프라인 특판 등 3종이다. 수시형 발행어음은 개인 고객만 가입할 수 있으며 연 2.50%의 금리가 적용된다. 약정형은 가입 기간에 따라 개인 고객에게 연 2.80~4.00%, 법인 고객에게 연 2.70~4.00%의 금리를 제공한다.
수시형과 약정형 상품은 영업일 오전 8시부터 오후 4시까지 가입할 수 있다. 최소 가입금액은 100만원이며 1원 단위로 설정할 수 있다.
출시 기념 특판 상품도 마련했다. 신규 개인고객을 대상으로 6개월 만기 발행어음에 연 5.0%의 금리를 제공한다. 오프라인 영업점에서만 가입할 수 있으며, 고객별 가입금액은 3000만원부터 최대 1억원까지다. 전체 판매 한도는 100억원이다.
발행어음은 자기자본 4조원 이상의 초대형 투자은행(IB)으로 지정된 증권사만 발행할 수 있는 만기 1년 이내의 단기금융상품이다. 발행 증권사의 신용을 바탕으로 약정된 수익을 지급하는 구조다.
메리츠증권 관계자는 "특히 6개월 이상 구간에서 경쟁력이 극대화될 수 있도록 상품을 설계했다"며 "향후 다양한 이벤트와 추가 특판 상품을 출시해 고객분들께 혜택을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com