HD현대일렉트릭, 3분기 영업익 2845억원…AI 배전시장에 1980억 더 푼다

AI 핵심 요약beta
- HD현대일렉트릭은 27일 3분기 매출과 영업이익이 각각 18.5%, 15.1% 증가했다
- 배전기기·신사업 매출은 85.8% 늘었고 수주잔고는 88억4300만달러를 기록했다
- HD현대일렉트릭은 1980억원을 투자해 청주 배전캠퍼스를 증설한다
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청주 배전캠퍼스 2단계 투자…연간 매출 2500억원 확대 기대
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = HD현대일렉트릭이 올해 3분기 매출과 영업이익을 나란히 늘렸다. 북미 전력변압기와 중동 고압차단기의 수익성 개선에 배전기기·신사업 성장이 더해졌다. 인공지능(AI) 데이터센터를 겨냥한 배전 사업 확대를 위해 청주 생산거점에 1980억원을 추가 투자한다.
HD현대일렉트릭은 27일 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출 1조1799억원, 영업이익 2845억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 각각 18.5%, 15.1% 증가했다. 영업이익률은 24.1%다.
◆ 배전·신사업 매출 85.8% 증가…수주잔고 88억달러
이번 분기에는 배전기기 및 신사업 부문의 성장세가 두드러졌다. 반도체 산업을 중심으로 배전변압기 수요가 확대되고 북미 배전기기 매출이 늘었다. 지난해 12월 수주한 신안 안좌도 배터리에너지저장장치(BESS) 프로젝트 매출도 본격 반영됐다. 이에 따라 배전기기 및 신사업 부문 매출은 전년 동기보다 85.8% 증가했다.
회전기기 부문 매출도 견조한 국내 수요에 힘입어 16.5% 늘었다.
수익성은 북미 전력변압기와 중동 고압차단기가 뒷받침했다. 북미와 국내 시장에서 배전기기·배전변압기의 수익성도 개선됐다.
3분기 수주액은 9억8000만달러로 지난해 같은 기간보다 19.1% 감소했다. 다만 3분기 말 수주잔고는 88억4300만달러로 전 분기보다 4.2% 늘었다. 신규 수주 감소에도 수주잔고는 증가하며 일감을 확보했다.
◆ 청주 배전캠퍼스 증설…변압기·배전기기 '패키지 수주' 대응
HD현대일렉트릭은 이날 청주 배전캠퍼스 2단계 투자 계획도 공시했다. 향후 26개월간 1980억원을 투입해 배전기기 생산 클러스터를 구축하고 생산능력을 확대한다. 회사는 이를 통해 연간 2500억원의 매출 증대 효과를 기대하고 있다.
투자 배경은 AI 데이터센터를 중심으로 한 대형 전력 인프라 사업 확대다. 전력변압기와 배전기기를 함께 공급하는 패키지 발주가 늘면서 개별 제품뿐 아니라 통합 공급 역량의 중요성도 커지고 있다는 게 회사 설명이다.
청주 배전캠퍼스는 지난해 11월 가동을 시작한 배전기기 생산거점이다. 앞서 1161억원을 투자한 중저압차단기 신공장은 기존 안성 공장 대비 연간 생산능력을 500만대에서 850만대로 늘렸다. 이번 2단계 투자는 배전기기 사업을 확대하기 위한 후속 투자다.
회사는 스마트팩토리 구축과 물류 자동화로 생산 효율을 높이고, 고부가가치 시장 대응력과 글로벌 공급 경쟁력을 강화할 방침이다.
HD현대일렉트릭 관계자는 "최근 북미 빅테크 기업을 중심으로 전력변압기와 배전기기를 함께 공급하는 패키지 형태의 장기계약이 확대되고 있다"며 "전력변압기부터 배전변압기·배전기기까지 아우르는 통합 공급 역량을 바탕으로 차별화된 경쟁력을 강화하고, 글로벌 전력 인프라 시장에서 입지를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
peoplekim@newspim.com