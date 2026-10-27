신안군 주민 500명 궐기…군 공항 피해 대책 촉구

AI 핵심 요약beta
- 신안 주민 500여 명은 27일 군 공항 이전 피해 대책을 촉구했다
- 대책위는 소음 피해 범위와 관련 용역·조사 자료 공개를 요구했다
- 신안군 이전주변지역 지정과 지원위원회 참여를 촉구했다
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[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 광주 군 공항 무안 이전에 따른 소음 피해가 인접한 신안까지 미칠 수 있다는 우려가 커지면서 신안 주민들이 피해 범위 공개와 제도적 지원을 촉구하고 나섰다.
광주군공항이전신안군피해대책위원회는 27일 전남광주통합특별시청 무안청사에서 신안군민 500여 명이 참여한 가운데 '이전주변지역 지정 촉구 신안군민 총궐기대회'를 열고 관련 용역 공개와 신안군의 이전주변지역 지정을 요구했다고 밝혔다.
대책위는 국방부가 정보 공개와 주민 소통을 약속했지만 관련 용역·조사 자료가 신안군과 공유되지 않았고 주민 설명회도 열리지 않았다고 지적했다. 피해 범위가 명확히 밝혀지지 않은 상황에서 이전부지 선정 절차가 진행되고 있다는 주장이다.
특히 농어촌 지역 소음 영향 기준인 '80웨클(WECPNL)'을 적용할 경우 신안군 어느 지역까지 영향을 받는지 구체적으로 공개해야 한다고 강조했다. 객관적인 조사 결과를 토대로 신안군을 이전주변지역으로 지정하고 신안군수가 이전사업 지원위원회에 참여해 주민 의견을 대변할 수 있도록 해야 한다는 입장이다.
대책위는 군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법 제6조제2항제3호가 예비이전후보지를 포함한 이전주변지역 지방자치단체장을 이전부지 선정위원회 당연직 위원으로 규정하고 있다는 점도 근거로 제시했다.
국방부는 지난 9월 17일 공식 회신에서 이전주변지역은 지원위원회가 지리적 여건과 피해 우려 등을 종합적으로 검토해 지정할 예정이라고 설명했다. 관련 자료도 법령에 따라 공개 가능한 범위에서 공유하겠다고 했지만 구체적인 공개 목록과 일정은 제시하지 않았다.
천기만 위원장은 "군 공항은 무안으로 옮겨가더라도 소음까지 행정구역 경계에 멈추는 것은 아니다"라며 "신안 주민의 생활과 생업에 어떤 영향이 미치는지 판단할 자료부터 투명하게 공개해야 한다"고 말했다. 이어 "주민과 함께하겠다는 약속은 설명과 참여로 지켜져야 한다"며 용역 결과 공개와 신안군의 이전주변지역 지정 및 지원위원회 참여를 촉구했다.
ej7648@newspim.com