일동제약그룹, 나인앤컴퍼니와 뷰티 합작사 출범…내년 제품 출시

AI 핵심 요약beta
- 일동제약그룹과 나인앤컴퍼니는 27일 합작법인 아이디나인을 출범했다.
- 아이디나인은 마이크로바이옴 원료를 활용해 뷰티·헬스케어 시장에 진출한다.
- 아이디나인은 내년부터 피부 장벽 관리 중심의 더마 제품을 출시한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹과 나인앤컴퍼니는 뷰티·헬스케어 사업을 위한 합작법인 '아이디나인(IDNINE)' 출범식을 열었다고 27일 밝혔다.
양사는 지난 26일 서울 성동구 나인앤컴퍼니에서 출범식을 진행했다. 행사에는 윤웅섭·이재준 일동제약 공동대표, 최규환 일동홀딩스 대표, 이기운 나인앤컴퍼니 대표와 아이디나인 공동대표로 내정된 신아정 일동홀딩스 전무, 정민규 나인앤컴퍼니 전무 등이 참석했다.
아이디나인은 일동제약그룹의 프로바이오틱스·마이크로바이옴 연구개발 역량과 나인앤컴퍼니의 브랜드 운영·마케팅 경험을 결합해 더마코스메틱 등 뷰티·헬스케어 시장에 진출할 계획이다.
주요 원료로는 일동제약그룹이 개발한 마이크로바이옴 기반 화장품 원료 '세라글로우(Cera-Glow)'를 활용한다. 일동제약그룹은 프로바이오틱스 균주 발효 과정에서 생성되는 20여 종의 대사산물을 토대로 피부 관리 분야의 활용 가능성을 연구해 왔다. 회사에 따르면 세라글로우는 피부 장벽의 주요 지질 성분인 세라마이드 생성을 돕는 원료다.
일동제약그룹은 세라글로우 관련 특허 2건과 SCI급 연구논문 2건을 확보했다. 아이디나인은 이를 활용해 피부 장벽 관리에 초점을 맞춘 제품을 개발하고, 내년부터 더마 스킨케어 제품군을 순차적으로 출시할 예정이다.
일동제약그룹 관계자는 "제약·헬스케어 분야의 사업 및 연구개발 역량을 활용하고 나인앤컴퍼니와 협력해 공동 사업을 추진하겠다"고 말했다.
나인앤컴퍼니 관계자는 "마케팅 네트워크와 브랜딩 역량을 반영한 스킨케어 제품을 선보일 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com