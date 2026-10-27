신한금융, 3분기 누적 순익 5조 돌파…올해 총주주환원 3조

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

누적 순이익 5조274억원…작년 연간 실적 이미 넘어

배당 740원·자사주 4500억원 결의…ROE 11.9%로 목표 조기 달성 전망

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 신한금융그룹의 올해 3분기 누적 당기순이익이 5조원을 넘어섰다.

누적 실적은 이자이익이 견조한 흐름을 이어간 가운데 비은행 부문이 끌어올렸다. 자본시장 활성화에 힘입어 증권·자산운용 이익이 전년 동기 대비 80% 안팎 늘었고 카드·캐피탈도 두 자릿수 성장세를 보였다.

다만 3분기만 떼어 보면 증권·보험 이익이 줄어든 가운데 은행과 카드의 건물 매각이익이 순이익 증가세(전년 동기 대비 11.3%)를 떠받쳤다. 전분기와 비교하면 순이익은 12.9% 감소했다.

실적 개선에 힘입어 연환산 자기자본이익률(ROE)은 11.94%로 높아졌고, 신한금융은 '2027년 ROE 10%' 목표를 연내 앞당겨 달성할 것으로 내다봤다.

주주환원 규모도 커진다. 신한지주 이사회는 4500억원 규모의 자사주 매입을 결정했다. 올해 현금배당과 자사주 매입·소각을 합친 총주주환원 규모는 약 3조원으로 지난해보다 5000억원가량 늘어난다.

[자료=신한금융지주]

◆ 누적 순익 5조274억원…비은행이 전년比 27% 늘며 성장 견인

27일 신한금융그룹에 따르면 올해 3분기 누적 당기순이익은 5조274억원으로 전년 동기(4조4609억원) 대비 12.7% 증가했다. 지난해 연간 순이익(4조9716억원)보다도 558억원 많다.

누적 이자이익은 9조3493억원으로 전년 동기(8조6664억원)보다 7.9% 늘었다. 누적된 자산 성장에 순이자마진(NIM) 개선 효과가 더해졌다. 누적 기준 그룹 NIM은 1.93%, 은행 NIM은 1.59%로 전년 동기 대비 각각 0.03%포인트, 0.04%포인트 올랐다.

누적 비이자이익은 3조4283억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가했다. 증권수탁수수료가 9210억원으로 138.8% 급증하는 등 수수료이익(2조9899억원)이 35.4% 늘었다. 다만 유가증권 및 외환·파생 관련 이익(1조4985억원)이 12.9%, 보험관련 이익(5702억원)이 26.8% 줄면서 비이자이익 증가폭은 제한됐다.

성장을 이끈 건 비은행 부문이다. 비은행 부문 누적 순이익은 1조8030억원으로 전년 동기 대비 27.3% 늘어 은행 부문 증가율(9.8%)을 크게 웃돌았다.

신한투자증권의 누적 순이익은 6429억원으로 전년 동기 대비 78.9% 증가하며 신한카드(4858억원)와 신한라이프(4194억원)를 제치고 은행에 이어 그룹 내 순이익 2위 계열사로 올라섰다. 신한카드(27.7%)와 신한캐피탈(1178억원·28.1%), 신한자산운용(666억원·82.6%)도 두 자릿수 증가율을 기록했다. 반면 신한라이프는 보험금 예실차 확대와 금융손익 축소로 18.5% 감소했다.

신한은행의 누적 순이익은 3조6837억원으로 전년 동기 대비 9.8% 증가했다. 9월 말 원화대출금은 345조2494억원으로 지난해 말보다 3.3% 늘었다. 생산적 금융 확대 기조에 맞춰 기업대출이 4.7%(대기업 12.3%, 중소기업 2.4%) 증가한 반면 가계대출 증가율은 1.5%에 머물렀다.

누적 판매관리비는 4조8038억원으로 전년 동기 대비 8.7% 늘었다. 임금 인상 등 경상적인 인건비 상승과 1분기 희망퇴직 비용이 반영됐다. 영업이익경비율(CIR)은 37.6%로 전년 동기보다 0.3%포인트 높아졌다. 대손비용은 안정적으로 관리됐다. 누적 대손충당금 전입액은 1조4361억원으로 전년 동기 대비 4.5% 줄었고, 대손비용률은 0.42%로 전년 동기(0.46%)보다 0.04%포인트 낮아졌다. 다만 그룹 고정이하여신(NPL) 비율은 0.78%로 지난해 말(0.72%)보다 높아졌다.

그룹 해외부문 누적 순이익은 6983억원으로 전년 동기 대비 7.4% 늘었다. 뉴욕·런던·홍콩·싱가포르 지점을 합친 은행 MMC가 1608억원으로 35.5% 늘며 증가세를 이끌었고, 일본은 1438억원으로 4.9% 늘었다. 베트남은 1924억원으로 4.5% 줄었다.

◆ 자사주 매입 전년比 28%↑…총주주환원 약 3조원

신한지주 이사회는 이날 3분기 주당 배당금을 740원으로 결의하고 총 4500억원 규모의 자사주 매입을 결정했다. 배당 기준일은 11월 3일이다. 자사주 가운데 2000억원은 연내, 2500억원은 내년 1월 매입해 각 연도의 주주환원에 반영할 예정이다.

이에 따라 올해 자사주 취득 규모는 1조6000억원으로 지난해보다 28.0% 늘어난다. 여기에 현금배당 약 1조4000억원을 더한 올해 총주주환원 규모는 약 3조원으로, 지난해(약 2조5000억원)보다 5000억원가량 많다. 신한금융은 올해 연간 주당배당금(DPS)이 전년 대비 14.3% 늘어날 것으로 예상하는 한편 자본 적정성과 손익 규모, 주주환원율 등을 고려해 결산배당금 상향에도 힘쓰겠다는 방침이다.

주주환원 확대의 바탕은 수익성 개선과 자본 여력이다. 3분기 누적 기준 연환산 ROE는 11.94%로 전년 동기보다 0.88%포인트 개선됐다. 9월 말 보통주자본(CET1)비율(잠정)은 13.62%로 전분기보다 0.12%포인트 올랐다. 그룹 위험가중자산(RWA)은 환율 하락 영향 등으로 전분기보다 1.6% 줄어든 360조원으로 집계됐다.

신한금융지주. [사진=신한금융지주]

◆ 3분기 순익 전년比 11.3%↑…"롯데손보 인수로 비은행 보강"

3분기 순이익은 1조5846억원으로 전년 동기(1조4235억원) 대비 11.3% 증가했다. 다만 전분기와 비교하면 12.9% 줄었다. 신한금융은 대내외 불확실성과 자본시장의 어려움이 반영되며 전분기보다 순이익이 감소했다고 설명했다.

이자이익은 3조1908억원으로 전년 동기 대비 8.3% 늘었지만 비이자이익은 7902억원으로 18.1% 줄었다. 비이자이익은 전분기와 비교하면 45.5% 급감했다. 주식 거래대금이 급감하고 금리 상승으로 유가증권 평가손이 발생한 영향이다. 대손충당금 전입액도 4863억원으로 전년 동기 대비 10.6% 늘었다.

순이익 증가에는 일회성 이익이 크게 기여했다. 은행과 카드의 건물 매각이익이 반영되면서 3분기 영업외이익은 2042억원으로 전년 동기(40억원 손실)보다 2082억원 늘었다.

계열사별로는 은행과 카드가 실적을 지탱했다. 신한은행의 3분기 순이익은 1조2252억원으로 전년 동기 대비 12.5% 늘었다. 이자이익(2조5415억원)이 10.1% 증가한 영향이 컸다. 다만 부채 비용률이 빠르게 오르면서 3분기 은행 NIM은 1.58%로 전분기보다 0.03%포인트 떨어졌다.

신한카드의 3분기 순이익은 2324억원으로 전년 동기 대비 73.7% 늘었다. 사옥 매각에 따른 일회성 이익이 반영된 영향이다. 카드의 3분기 영업외이익은 1743억원으로 전년 동기(17억원)보다 1700억원 넘게 늘었다.

반면 증권과 보험 계열사는 부진했다. 신한투자증권의 3분기 순이익은 653억원으로 전년 동기 대비 35.0% 줄었다. 위탁수수료(2030억원)는 19.8% 늘었지만 금리 상승 여파로 상품운용손익이 565억원 손실로 돌아섰다. 전년 동기에는 567억원 이익이었다. 전분기와 비교하면 거래대금 둔화와 금리 상승이 겹치며 순이익이 77.4% 급감했다.

신한라이프의 3분기 순이익은 1288억원으로 전년 동기 대비 24.3% 감소했다. 보험손익(1696억원)이 16.8% 줄고 금융손익은 154억원 손실로 돌아섰다. 신한캐피탈(231억원)과 신한자산운용(130억원)도 전년 동기 대비 각각 17.5%, 4.8% 줄었다.

이에 따라 3분기 비은행 부문 순이익은 4753억원으로 전년 동기 대비 4.2% 느는 데 그쳤고, 전분기보다는 33.7% 줄었다. 비은행 부문 이익 비중은 27.9%로 전년 동기(29.4%)와 전분기(35.4%)보다 낮아졌다.

비은행 강화의 다음 카드는 손해보험이다. 신한금융은 지난 13일 사모펀드 운용사 JKL파트너스로부터 롯데손해보험 지분 77.04%를 6933억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 인수가는 주가순자산비율(PBR) 0.9배 수준이다.

장정훈 신한지주 재무부문장(CFO)은 "ROE 10% 목표를 향한 성과가 가시화되고 있는 만큼 수익성 중심의 포트폴리오 관리와 효율적인 자본 배분을 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다"며 "손해보험사 인수와 보험 사업 정상화를 통해 중장기적인 그룹 수익성 개선 기반도 강화하겠다"고 밝혔다.

ssup825@newspim.com