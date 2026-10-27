[내일날씨] 아침 최저 -2도…초겨울 추위

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 28일 전국이 맑고 아침 기온이 영하권으로 떨어진다고 예보했다
- 28일 아침 최저기온은 -2~7도, 낮 최고기온은 11~17도로 예상된다
- 전 권역 미세먼지는 좋음이며 동해안 등 바다 물결은 높게 일겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 28일은 아침 최저기온이 -2도까지 떨어지며 초겨울 추위를 보일 전망이다.
27일 기상청에 따르면 오는 28일 전국이 맑은 가운데 일부 지역에서 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠다.
아침 최저기온은 -2~7도로 예상된다. ▲서울 2도 ▲인천 3도 ▲수원 3도 ▲춘천 -2도 ▲강릉 3도 ▲청주 3도 ▲대전 1도 ▲전주 2도 ▲광주 3도 ▲대구 1도 ▲부산 7도 ▲울산 5도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 11~17도로 예측된다. ▲서울 13도 ▲인천 12도 ▲수원 13도 ▲춘천 13도 ▲강릉 13도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 14도 ▲부산 17도 ▲울산 15도 ▲제주 15도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com