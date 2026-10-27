에스티팜, 상업화 품목 성장에 3분기 매출 976억 기록

AI 핵심 요약beta
- 에스티팜은 27일 3분기 매출과 영업이익이 각각 19.1%, 6.6% 증가했다.
- 환율 하락에 따른 외환손실로 당기순이익은 94.8% 감소했다.
- 올리고·저분자화합물 사업의 상업화 매출과 수주잔고가 확대됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
환율 하락에 순이익 9억원으로 감소
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜이 올리고뉴클레오타이드와 저분자화합물 상업화 품목의 매출 성장에 힘입어 올해 3분기 매출과 영업이익이 증가했다. 다만 환율 하락에 따른 외환 관련 손실 등으로 당기순이익은 감소했다.
에스티팜은 연결 기준 올해 3분기 매출이 976억원으로 전년 동기 대비 19.1% 증가했다고 27일 밝혔다. 영업이익은 157억원으로 같은 기간 6.6% 늘었다.
당기순이익은 9억원으로 전년 동기 대비 94.8% 감소했다. 회사는 환율 하락에 따른 외환차손과 외화환산손익 등이 반영된 영향이라고 설명했다.
영업이익률은 약 16.1%로 전년 동기보다 하락했다. 환율 하락과 제네릭 등 상대적으로 수익성이 낮은 품목의 매출 비중이 늘어난 영향이다.
사업별로 보면 올리고뉴클레오타이드 매출은 690억원으로 전년 동기 대비 0.6% 증가했다. 이 가운데 상업화 프로젝트 매출은 497억원으로 전체 올리고 사업 매출의 약 72%를 차지했다.
에스티팜은 올해 올리고 분야에서 상반기 8건에 이어 3분기 4건을 추가해 총 12건의 신규 프로젝트를 수주했다. 비만과 신경질환, 대사성질환, 자가면역질환 등으로 파이프라인의 적응증을 넓혔으며, 항체·올리고뉴클레오타이드 접합체(AOC) 프로젝트도 수주했다.
지난 9월 말 기준 올리고 사업의 수주잔고는 약 2억7000만달러다. 이 가운데 상업화 프로젝트가 약 78%를 차지한다.
저분자화합물 사업 매출은 상업화 프로젝트 매출 증가에 따라 전년 동기 대비 1만4115% 증가한 116억원을 기록했다. 9월 말 기준 수주잔고는 약 4000만달러다.
메신저리보핵산(mRNA) 분야에서는 개인맞춤형 암백신을 포함해 신규 프로젝트 2건을 수주했다. 스마트캡과 지질나노입자(LNP) 등을 활용한 임상 프로젝트에서도 매출이 발생했다.
임상시험수탁기관(CRO) 등 자회사 매출은 88억원으로 전년 동기 대비 5.6% 감소했다.
sykim@newspim.com