동아ST, 전문약 힘입어 영업익 28%↑…연매출 8000억 정조준

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티는 27일 3분기 매출 2065억원을 기록했다
- 영업이익은 214억원으로 전년보다 27.7% 증가했다
- 전문의약품·디지털헬스케어 성장으로 실적이 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 올 3분기 별도재무제표 기준 매출액이 2065억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다고 27일 밝혔다. 영업이익은 214억원으로 같은 기간 27.7% 늘었다.
매출은 지난 2분기에 이어 2개 분기 연속 2000억원을 넘었다. 회사는 전문의약품(ETC) 부문의 성장과 디지털헬스케어 매출 확대가 외형 성장을 이끌었으며, 판매관리비의 효율적인 집행으로 영업이익이 증가했다고 설명했다.
ETC 부문 매출은 전년 동기보다 7.3% 증가한 1559억원을 기록했다. 그로트로핀과 모티리톤 등 주력 품목이 성장하고 자큐보·디페렐린·타나민·엘리델크림 등 도입 품목의 매출도 늘었다. 오는 11월에는 뇌전증 치료제 '엑스코프리' 출시를 앞두고 있다.
해외사업 부문 매출은 박카스 등 음료 매출 부진으로 전년 동기 대비 3.9% 감소한 392억원을 기록했다. 다만 다베포에틴-알파의 일본 시장 점유율 확대에 힘입어 바이오의약품 매출은 성장했다.
디지털헬스케어 부문 매출은 28억원으로 전년 동기 대비 403% 증가했다. 하이카디와 닥터눈, 케어센스의 매출이 성장에 기여했다. 동아에스티는 하반기 '하이카디 M350' 출시와 인공지능(AI) 보행분석 솔루션 '뉴로게이트' 독점 판매 계약 등을 통해 사업을 확대하고 있다.
연구개발 부문에서는 미국 관계사 메타비아를 통해 개발 중인 대사이상 지방간염(MASH) 및 제2형 당뇨병 치료제 후보물질 '바노글리펠(DA-1241)'의 글로벌 임상 2a상을 완료했다.
비만 치료제 후보물질 'DA-1726'은 고용량에서의 안전성과 내약성을 평가하기 위한 글로벌 임상 1상 파트 3를 진행 중이다. 투여 기간을 기존 16주에서 24주로 연장했으며, 16주 톱라인 결과는 올해 4분기, 24주 결과는 내년 1분기 발표할 예정이다.
동아에스티 관계자는 "주력 사업의 경쟁력을 강화하고 신성장동력을 확보해 창사 이래 처음으로 연매출 8000억원 돌파를 목표로 하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com