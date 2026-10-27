토스뱅크, 아파트·빌라 비대면 주택담보대출 출시…최저 연 4.44%

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아파트·연립·다세대 대상…상환 조건부 구입자금 대출도 비대면 처리

최저 연 4.44% 적용…진행 상황 실시간 조회 및 24시간 AI 상담 지원

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 아파트뿐만 아니라 연립·다세대주택까지 대상을 확대한 주택담보대출을 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 상품은 주택 구입부터 대환, 생활안정자금, 전세보증금 반환까지 다양한 대출 수요를 지원하며, 대출 전 과정을 실시간으로 공개하는 점이 특징이다.

토스뱅크 주택담보대출은 전국 아파트뿐만 아니라 연립과 다세대주택까지 대상에 포함했다. 특히 비대면 처리가 까다로웠던 '상환 조건부 구입자금 대출'을 도입해 기존 전세대출이나 주택담보대출을 상환하는 조건으로 신규 대출을 지원한다.

[사진=토스뱅크]

이에 따라 전세에서 자가로 전환하는 무주택자나 거처를 옮기려는 1주택자도 영업점 방문 없이 비대면으로 자금을 준비할 수 있다.

대출 진행 과정의 불투명성을 해소하기 위해 '알기 쉬운 진행 사항' 기능도 도입했다. 대출 신청부터 심사, 약정, 잔금일 실행에 이르는 전 과정을 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다. 또한 동의 절차 한 번으로 공공기관 서류를 자동 연동하고 매매계약서 등 필수 서류는 사진 촬영으로 제출하게 해 준비 절차를 대폭 간소화했다.

아울러 주택담보대출 상담을 전담하는 '주담대 전용상담봇'을 도입했다. 해당 서비스는 주택담보대출에 특화된 AI 상담 서비스로, 복잡한 금융 용어나 대출 조건, 서류 준비 절차를 대화형으로 안내한다. 24시간 실시간 상담이 가능해 영업시간에 제약받지 않고 퇴근 후나 주말에도 이용할 수 있다.

대출 금리는 2026년 10월 27일 기준 연 4.44%에서 9.19%가 적용된다. 대출 한도는 가계대출 규제에 따라 최대 10억원이며, 수도권 및 규제지역의 경우 주택 구입자금은 최대 6억원, 생활안정자금은 최대 1억원까지 지원된다. 만기는 최대 40년으로, 상환 방식은 원리금균등과 원금균등 분할상환 방식 중 선택할 수 있다.

토스뱅크는 향후 보금자리론 등 정책모기지 상품을 순차적으로 도입해 서민·실수요자 대상 금융 지원을 확대할 방침이다.

토스뱅크 관계자는 "이번 신상품은 복잡한 대출 절차를 모바일로 간소화하는 한편 연립과 다세대주택 소유자까지 폭넓게 포함하는 데 중점을 뒀다"며 "향후 정책모기지를 포함해 주거금융 전반으로 상품군을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 토스뱅크는 심사 지연을 방지하고 안정적인 대출 환경을 유지하기 위해 접수 현황에 맞춰 일일 신청 규모를 유연하게 관리할 방침이다.

eoyn2@newspim.com