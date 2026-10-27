신한은행·신한투자증권, '쓱데이' 연계 신한 슈퍼SOL 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 27일 신한투자증권과 쓱데이 제휴행사를 진행했다
- 슈퍼SOL 고객은 11월 8일까지 경품코드 입력에 참여했다
- 참여자에게 최대 50만원 SSG상품권과 투자쿠폰을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 신한투자증권과 함께 신세계그룹의 '2026 대한민국 쓱데이'를 맞아 지난 26일부터 11월 8일까지 신한 슈퍼SOL 고객 대상 제휴 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.
이번 이벤트는 신세계그룹 쇼핑 행사와 연계해 이용자 혜택을 제공하기 위해 마련됐다. 쓱데이는 신세계그룹 18개 계열사가 참여하는 행사로, 올해는 10월 30일부터 11월 8일까지 열린다.
이벤트 참여는 신한 슈퍼SOL 앱 내 행사 페이지에서 경품코드를 입력하면 완료된다. 참여자 전원에게는 당첨 결과에 따라 최소 1000원에서 최대 50만원 상당의 SSG상품권이 쿠폰함으로 지급된다.
11월 13일 기준 SOL LINK 계좌를 보유한 참여자에게는 1만원 투자쿠폰이 11월 30일까지 추가 제공된다. 상세 내용은 앱 내 이벤트 페이지에서확인할 수 있다.
신한은행 관계자는 "쓱데이 기간 이용자들이 추가 혜택을 받도록 이벤트를 준비했다"며 "생활 분야 제휴를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com