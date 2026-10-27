공무원 보고 단계 줄이고 AI로 성과관리…인사처, 업무 혁신 지침 첫 발간

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 27일 불필요한 보고와 반복 행정업무 개선을 추진했다
- 인사처는 지능형 업무관리와 AI 활용 성과관리 방안을 안내했다
- 출장 신청부터 정산까지 시스템 처리하고 직접 보고를 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인사혁신처가 공무원들의 불필요한 보고 절차와 반복적인 행정업무를 줄이고 인공지능(AI)을 활용한 업무 효율화를 추진한다. 담당자가 상급자에게 직접 보고하고, 출장 신청부터 정산까지 시스템으로 처리하는 등 일하는 방식의 변화를 조직 전반에 확산한다는 방침이다.
인사혁신처는 직원들이 일상 업무에서 불필요한 관행을 개선하고 효율적으로 일할 수 있도록 실제 업무 개선 사례와 실천 방법을 담은 '일하는 방식 혁신 안내자료'를 처음 발간해 배포한다고 27일 밝혔다.
이번 안내자료는 지난 4월 발표한 '인사처 일하는 방식 혁신방안'의 후속 조치다. 직원들이 변화된 업무방식을 쉽게 이해하고 일상에서 지속적으로 실천할 수 있도록 마련됐다.
주요 내용은 지능형 업무관리 체계 활용, 보고 절차 간소화, 회의방식 개선, AI 활용 상시 성과관리, 출장 예약·정산 시스템 활용 등이다.
먼저 지능형 업무관리 체계를 활용해 업무 관련 대화와 자료, 협업 내용을 수시로 기록하고 성과를 체계적으로 관리하는 방안을 소개했다.
기존에는 업무가 끝난 뒤 담당자가 기억을 더듬어 실적을 정리해야 했지만, 업무 진행 과정을 실시간으로 기록하면 불필요한 정리 시간을 줄일 수 있다는 설명이다.
실제 지능형 업무관리 체계를 활용한 한 사무관은 "과거에는 업무가 끝난 뒤 기억을 더듬어 실적을 정리해야 했다"며 "이제는 업무 대화와 자료, 협업 내용을 그때그때 기록해 불필요한 정리 시간을 줄이고, 업무 진행 과정과 성과를 쉽게 정리하게 됐다"고 말했다.
보고 절차도 간소화한다.
기존에는 사무관과 과장 등 여러 단계를 거쳐 보고하던 업무를 특성에 따라 담당자가 과장이나 국장 등 상급자에게 직접 보고할 수 있도록 하는 방식이다.
이를 통해 불필요한 보고 단계를 줄이고 신속한 의사결정과 담당자의 자율성을 높인다는 계획이다.
한 주무관은 "기존에는 사무관, 과장 등 여러 단계를 거쳐 보고해야 했지만, 이제는 업무에 따라 담당자가 상급자에게 직접 보고한다"며 "보고 과정은 간소화되고 상급자에게 직접 설명하고 바로 의견을 들을 수 있어 일에 주도적으로 참여하게 됐다"고 설명했다.
출장 예약과 정산 업무도 개선한다.
과거에는 출장자가 영수증 등 증빙서류를 총무·회계 담당자에게 전달하고 누락된 서류가 없는지 여러 차례 확인해야 했다.
앞으로는 출장자가 시스템이나 앱을 통해 출장 신청부터 정산까지 직접 처리하는 방식을 활용한다.
인사처는 직원들이 업무 개선 사항을 일상에서 실천하도록 하고, 직원 의견과 업무 개선 효과를 살펴 우수사례를 조직 내부에 공유·확산할 계획이다.
유승주 인사처 기획조정관은 "인사혁신을 담당하는 기관으로서 우리 조직의 일하는 방식부터 스스로 돌아보고 바꿔나가는 것이 중요하다"며 "직원들이 자율과 책임을 바탕으로 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com