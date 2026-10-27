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[앤스로픽, 상장] 앤스로픽 메모리 '직거래'…삼성·하이닉스 가격 협상력 ↑

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AI 핵심 요약

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  • 앤스로픽이 26일 AI 반도체 장비를 직접 확보했다.
  • 구글 TPU 기반 장비를 전용 데이터센터에 배치했다.
  • 삼성전자와 SK하이닉스는 고객 확대와 협상력 강화를 기대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

클라우드 의존 줄이고 브로드컴과 5년 장비 임대 계약
HBM 포함 AI 가속기 직접 확보…전용 데이터센터 가동
메모리 업체 거래처 다변화로 가격 협상력 강화 기대
구글·AMD 등 멀티칩 전략에 삼성전자 공급 확대 기회

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 고대역폭메모리(HBM)가 탑재된 AI 반도체 장비를 직접 확보하기 시작했다. 엔비디아·구글 같은 반도체·클라우드 업체를 거쳐 연산 자원을 빌려 쓰던 AI 개발사가 장비 조달의 주체로 나선 것이다. 삼성전자와 SK하이닉스 입장에서는 고객 기반을 넓히고 HBM 가격 협상력을 높일 기회가 될 수 있다는 분석이 나온다.

앤스로픽이 쓰는 반도체 가운데 구글 텐서처리장치(TPU) 비중이 가장 크다는 점도 눈에 띈다. 구글·AMD 진영 HBM 공급에 강점을 보여온 삼성전자에 상대적으로 유리한 구도라는 평가다.

스마트폰 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]

◆ 클라우드 빌려 쓰던 앤스로픽…AI 장비 직접 확보

앤스로픽이 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 기업공개(IPO) 증권신고서에 따르면, 회사는 '앤스로픽 다이렉트(Anthropic Direct)'라는 새 조달 방식을 도입했다. 그동안 아마존과 구글 등 클라우드 업체에서 AI 연산 자원을 빌려 썼지만, 이제는 장비를 직접 확보해 전용 데이터센터에서 운영하는 방식도 병행한다는 것이 핵심이다. 첫 전용 데이터센터는 올해 가동을 시작했다.

앤스로픽은 증권신고서에서 "AI 가속기와 중앙처리장치(CPU), HBM 등 관련 부품을 마스터 장비 리스 계약을 통해 조달하고, 이 장비를 전용 데이터센터에 배치한다"고 밝혔다. 핵심은 브로드컴과 맺은 5년 만기 장비 리스다. 리스료 총액은 약 1612억달러(약 213조원)로, 앤스로픽이 공개한 단일 계약 가운데 가장 크다. 이 계약으로 구글 TPU 기반 연산 자원을 확보했으며, 일부는 올해부터 가동 중이고 내년부터 추가 물량이 순차적으로 들어온다.

앤스로픽은 "전체 약정 지출의 상당 부분이 이 같은 직접 조달 방식과 관련돼 있으며, 그 비중은 점점 커질 것"이라고 설명했다.

이는 AI 장비의 최종 사용자인 앤스로픽이 조달 과정에 더 깊이 참여한다는 의미가 있다. 지금까지 메모리 업체들은 주로 엔비디아 등 AI 반도체 기업에 HBM을 공급해 왔다. 앞으로는 AI 개발사가 필요한 장비와 부품의 종류·물량을 정하는 데 더 큰 역할을 맡게 되면서, 메모리 업체와 협의할 여지도 커질 수 있다는 분석이다.

다만 앤스로픽의 리스 계약 상대방은 브로드컴이다. 앤스로픽이 메모리 제조사와 직접 공급 계약을 맺었는지는 신고서에 나오지 않는다.

한 반도체업계 관계자는 "AI 장비를 확보하는 계약 형태가 다양한 만큼 메모리 업체와 직거래하는 방식도 충분히 가능하다"며 "현재는 엔비디아 점유율이 높지만 다른 AI 반도체의 비중이 얼마나 커질지 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.

앤스로픽은 엔비디아에만 의존하지 않는 '멀티칩' 전략도 공식화했다. 엔비디아와 AMD의 그래픽처리장치(GPU), 구글 TPU, 아마존 트레이니엄을 함께 쓰고, 작업별로 가격과 성능을 비교해 연산을 배분한다. 반도체 공급 부족에 대응하면서 AI 서비스 운영비도 낮추겠다는 구상이다.

실제 계약 구성에서는 엔비디아가 아닌 구글 TPU가 가장 크다. 신고서상 주요 컴퓨트 계약을 칩 종류별로 분류한 결과, 구글 TPU가 약 52%를 차지했다. 이어 엔비디아 GPU 약 32%, 아마존 트레이니엄 약 14%, AMD GPU 3% 이상 순이었다. 앤스로픽은 AMD와도 내년부터 MI450 시리즈 기반 시스템을 200억달러 이상 도입하기로 했다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆ HBM 거래처 넓어지면 가격 협상력도 강화…삼성에 추격 기회

국내 메모리 업체들이 기대하는 효과는 HBM 판매 확대뿐 아니라 가격 협상력 강화다. HBM은 AI 반도체에 데이터를 빠르게 전달하는 핵심 부품으로, 세계 시장은 SK하이닉스와 삼성전자, 미국 마이크론이 주도한다. AI 개발사가 여러 반도체를 사용하고 직접 장비를 조달하면 업체들은 엔비디아뿐 아니라 구글·AMD 등 다양한 공급망에서 주문을 확보할 수 있다.

고객사가 늘면 가격을 협의할 때 선택지도 많아진다. 특정 회사의 주문에 지나치게 의존하지 않아도 돼 기존 거래처를 상대로도 더 유리한 조건을 요구할 여지가 생긴다.

AI 기업과 메모리 업체의 직접 협력이 낯선 방식은 아니다. 지난해 오픈AI가 삼성전자·SK하이닉스와 메모리 공급 협력을 추진한 사례도 있다. 반도체업계 관계자는 "샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 방한해 국내 업체들과 협력에 나섰던 것처럼 이런 거래가 이례적인 것은 아니다"라고 설명했다.

삼성전자 HBM4E [사진=삼성전자]

일각에서는 해당 변화가 특히 삼성전자에 더 큰 수혜로 돌아갈 수 있다는 분석이 나온다. 업계에서는 SK하이닉스가 엔비디아의 차세대 AI 시스템 '베라 루빈'용 HBM4 주문의 약 70%를 확보한 것으로 추정한다. 반면 삼성전자는 지난 3월 AMD의 차세대 AI 반도체 'MI455X'용 HBM4 우선 공급업체로 지정됐다. 삼성증권은 올해 구글의 HBM 수요 중 삼성전자 공급 비중을 59%, SK하이닉스를 34%로 전망했다. 앤스로픽의 구글·AMD 반도체 사용이 확대될수록 삼성전자에도 추가 공급 기회가 생길 수 있다는 의미다.

다만 업계에서는 특정 업체의 수혜보다 HBM 시장 전체가 커지는 효과에 주목하고 있다. 관계자는 "구글 TPU 증산 이야기가 나올 때마다 어느 업체가 수혜를 볼지 주목하지만, 지금은 HBM 공급이 수요를 따라가지 못해 모두 생산능력을 최대한 가동하는 상황"이라며 "특정 업체보다 시장 전체가 커진다는 점이 중요하다"고 말했다.

결국 앤스로픽의 직접 장비 조달과 멀티칩 전략은 국내 HBM 업체들이 기존 고객사에 대한 의존도를 낮추고 새로운 거래 기회를 확보하는 계기가 될 전망이다. 장기적으로는 다양한 고객사를 확보하는 능력이 HBM 시장에서 가격 협상력과 경쟁력을 좌우할 것으로 보인다.

mkyo@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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금융사·대학 해킹 지속…보호법은 '국회 계류 중' [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 금융권과 대학 등에서 대규모 개인정보 유출 사고가 잇따르면서 국회의 입법 대응에 관심이 쏠리고 있다. 여야가 기업의 정보보안 책임을 강화하고 침해사고 은폐를 방지하기 위한 법안을 잇따라 발의했지만 상당수가 국회 상임위에 계류 중인 것으로 나타났다. 특히 여야가 개인정보 유출 사고에 대한 처벌 강화와 증거 보전 등에서 유사한 법안을 내놓고 있어 향후 법안 심사 과정에서 공통분모를 찾을 수 있을지 주목된다. ◆민주당, 금융사 CEO 보안책임·침해사고 증거보전 강화 추진 27일 금융권에 따르면 해킹 등 침해사고가 확인된 금융회사는 모두 16곳으로 개인정보 유출 규모는 약 10만건에 달한다. 금융당국이 금융회사 555곳을 긴급 점검한 결과 130곳에서 보안관리 미흡 사항이 확인됐다. 대학가에서도 개인정보 유출 사고가 이어지고 있다. 지난 22일에는 연세대 포털서비스가 해킹 당해 재학생과 졸업생, 교직원 등 1만5000여명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 8월에는 서강대에서도 약 18만건의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했다. 이처럼 개인정보 유출 사고가 반복되면서 국회에서도 재발 방지를 위한 입법 움직임이 이어지고 있다. 다만 상당수 법안이 소관 상임위원회에 머물러 있어 실제 제도 개선으로 이어지기까지는 시간이 필요할 전망이다. 집권 여당인 더불어민주당에서는 유동수 의원이 지난해 11월 금융회사의 정보보안 책임을 강화하는 전자금융거래법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 금융회사 대표이사를 전자금융거래의 안전성 확보와 이용자 보호를 위한 관리조치의 최종 책임자로 명시하고 정보보호최고책임자(CISO)의 독립성을 보장하는 내용을 담았다. 침해사고에 따른 전자금융거래정보와 개인신용정보 유출에는 총매출액의 최대 3%에 해당하는 과징금을 부과하고 정보보호 공시제도를 마련하는 내용도 포함됐다. 박민규 의원도 지난달 14일 개인정보 침해사고 발생 때 관련 증거를 신속하게 확보할 수 있도록 하는 개인정보 보호법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 개인정보보호위원회가 침해사고 관련 접속기록의 보전을 명령할 수 있도록 하고 사고 자료를 은닉하거나 폐기·위조·변조한 경우 과징금을 부과하도록 했다. 조사 방해행위를 신고하거나 제보한 사람에게 포상금을 지급하는 내용도 담겼다. 손명수 의원도 지난달 21일 해외 기업이 지정한 국내 대리인의 개인정보 유출 대응과 피해구제 업무에 대한 관리·감독을 강화하는 법안을 발의했다. 개인정보보호위원회가 국내 대리인에게 시정명령과 변경명령을 내릴 수 있도록 하고 이를 이행하지 않을 경우 과태료를 부과하는 내용이다. ◆국민의힘, 증거은폐 제재·유출정보 불법유통 차단 입법 속도 야당인 국민의힘에서도 개인정보 유출 사고의 재발 방지와 사후 대응을 위한 입법이 이어지고 있다. 박성훈 의원은 지난달 17일 개인정보 침해사고 발생 이후 증거를 은폐하거나 조작한 기업에 매출액의 최대 3%에 해당하는 과징금을 부과하는 개인정보 보호법 개정안을 대표발의했다. 개정안은 조사 개시 이전과 조사 과정에서 자료를 은닉·폐기·위조·변조하는 행위를 제재 대상으로 규정하고 관련 위반행위를 신고하거나 제보한 사람에게 포상금을 지급할 수 있도록 했다. 강명구 의원도 지난 7월 유출된 개인정보의 불법 거래를 처벌하고 다크웹 등에서 유통되는 개인정보의 탐지·삭제·차단을 강화하는 개정안을 발의했다. 개정안에는 개인정보보호위원회가 침해사고 관련 자료의 보전을 명령할 수 있도록 하고 개인정보 보호 실태를 정기적으로 점검하도록 하는 내용도 포함됐다. 박형수 의원도 지난달 7일 퇴직자나 부서 이동 직원의 개인정보 접근 권한을 변경·말소하도록 하는 의무를 법률에 명시하고 관련 기록을 3년간 보관하도록 하는 법안을 내놨다. ◆주요 법안 6건 모두 정무위 계류…향후 입법 성과 주목 여야가 개인정보 보호를 위한 법안을 잇따라 내놨지만 실제 국회 심사는 속도를 내지 못하고 있다. 여야가 발의한 개인정보 보호 관련 주요 법안 6건은 모두 국회 정무위원회에 계류 중이다. 이 가운데 유동수 의원의 전자금융거래법 개정안만 지난해 12월 1일 정무위원회에 회부된 뒤 올해 3월 31일 상정됐으며 이후 의결로 이어지지 못했다. 나머지 5건은 정무위원회에 회부된 이후 아직 상정되지 않은 상태다. 정부 차원의 제도 개선은 일부 시행되고 있다. 지난 9월 11일부터 시행된 개정 개인정보 보호법에는 반복적이거나 중대한 개인정보 침해행위에 대해 전체 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 기업 대표자의 개인정보 보호 최종책임을 명문화하고 개인정보 보호책임자(CPO)의 권한도 강화했다. 다만 이미 시행된 개인정보 보호법과 별개로 금융권에 특화된 보안관리 체계와 침해사고 조사 과정의 증거 확보, 유출정보의 불법유통 방지를 포함한 추가 입법 과제는 여전히 국회에 남아 있다. 개인정보 유출 사고가 금융권을 넘어 대학 등으로 확산하는 가운데 여야가 유사 법안을 중심으로 협의에 나서고 실질적인 입법 성과를 도출할 수 있을지가 핵심 관건이다. oneway@newspim.com 2026-10-27 05:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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