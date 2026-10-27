한국 등 8개국, AI 시대 공무원 교육 혁신 논의…문제해결 역량 강화

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지방자치인재개발원, 'LOGODI 글로벌 포럼 2026' 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국을 비롯한 8개국 교육훈련기관 관계자들이 인공지능(AI) 시대에 필요한 공무원 역량과 교육훈련 혁신 방안을 논의하기 위해 한자리에 모였다. AI 기술의 단순 활용을 넘어 실제 행정 현안을 해결하는 공무원의 문제해결 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

행정안전부 지방자치인재개발원은 27일 전북 전주시 국립무형유산원에서 8개국 교육훈련기관장과 국내 시도 인재개발원장 등이 참석한 가운데 'LOGODI 글로벌 포럼 2026'을 개최했다고 밝혔다.

올해로 8회째를 맞은 이번 포럼은 'AI 일상화 시대, 교육훈련 혁신과 지방행정 역량 강화'를 주제로 진행됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

참석자들은 AI 기술 확산에 따른 행정환경 변화에 대응해 공무원에게 요구되는 핵심 역량을 살펴보고, 교육훈련 체계의 발전 방향과 국가 간 협력 방안을 논의했다.

기조연설을 맡은 문휘창 사이버한국외국어대학교 총장은 한국의 발전 경험을 바탕으로 AI 시대 공공인재에게 필요한 역량과 교육훈련의 발전 방향을 제시했다.

강경훈 한국지능정보사회진흥원(NIA) 팀장은 한국 공무원의 AI 인재 양성 경험을 공유했다.

특히 공무원들이 AI를 활용해 실제 행정 현안을 해결한 사례를 조직 내부로 확산하는 과정과 교육훈련의 역할을 소개했다.

김명신 LG AI연구원 총괄은 '함께 만드는 신뢰할 수 있는 AI'를 주제로 AI 기술 활용 과정에서 요구되는 윤리적 가치와 교육의 변화 방향을 설명했다.

이어 스리랑카 개발행정연구원장 직무대리 등 국내외 교육훈련기관 관계자들이 토론에 참여해 AI 시대 공무원에게 필요한 핵심 역량과 교육훈련기관의 역할, 향후 과제 등을 논의했다.

국가 간 교육훈련 협력 방안도 주요 의제로 다뤄졌다.

참석자들은 각국의 AI 활용 경험과 공무원 교육훈련 사례를 공유하고, 이를 자국의 교육체계에 적용할 수 있는 방안을 모색했다.

사비아 무그완야 우간다 공무원대학 총장은 "AI 기술과 행정 환경이 빠르게 변화하는 만큼 국가 간 지식 공유와 협력이 중요하다"며 "이번 포럼에서 얻은 경험을 우간다의 교육 수요에 맞게 반영하고, 지방자치인재개발원을 비롯한 참가 기관들과 협력을 이어가기를 기대한다"고 말했다.

포럼 다음 날인 28일에는 AI 활용 교육과 현장 방문 프로그램이 진행된다.

참가자들은 구글의 생성형 AI인 제미나이(Gemini) 등을 직접 활용하며 AI 기술 도입에 따른 공무원 교육 내용과 방식의 변화를 체험할 예정이다.

또 네이버와 한국행정연구원을 방문해 한국의 디지털 기술 활용 사례와 공공행정 연구 현황을 살펴보고, 교육훈련 분야의 협력 방안을 논의한다.

박대민 지방자치인재개발원장 직무대리는 "이번 포럼이 각국의 공무원 교육훈련 혁신 경험을 공유하고 AI 시대에 필요한 역량과 교육훈련 방향을 함께 모색하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "이번에 나눈 경험과 아이디어가 각국의 교육훈련 현장에 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 참가 기관들과 지속해서 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com