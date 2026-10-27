수자원공사, 베트남에 2호 AI 정수장 기술수출...하루 30만톤 수돗물 생산

AI 핵심 요약beta
- 수자원공사는 22일 베트남 하노이에 AI 정수장 기술을 수출했다.
- 이번 계약은 호찌민에 이은 두 번째 수출로 사업 규모는 19억4000만원이다.
- AI 기술로 수질·유량을 분석해 정수 효율과 공급 안정성을 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총 3단계 19억원 규모, 정수장 운영 효율 개선
베트남 기업·상하수도협회 협력…현지시장 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(K-water, 사장 윤석대)가 베트남 하노이에 인공지능(AI) 정수장 운영 기술을 수출했다. 수자원공사는 지난 4월 호찌민에 이어 6개월 만에 두 번째 수출에 성공하면서 한국형 물관리 기술의 해외 진출을 확대하고 있다.
한국수자원공사는 지난 22일 베트남 하노이 송둥(Song Duong) 정수장에서 현지 운영사인 송둥(SDWTP) JSC와 AI 정수장 운영 기술 도입 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 계약은 지난 4월 호찌민시 켄동정수장에 이은 두 번째 AI 정수장 기술수출이다. 국내에서 개발한 물관리 기술이 베트남 남부 호찌민에 이어 북부 하노이까지 확대되는 것이다.
전체 사업은 총 3단계에 걸쳐 약 19억4000만원 규모로 계획됐다. 송둥정수장은 하루 30만세제곱미터(㎥), 약 30만톤(t)의 수돗물을 생산할 수 있는 하노이의 주요 급수시설이다.
수자원공사는 송둥정수장에 AI 기술을 단계적으로 도입해 정수처리 공정의 효율을 높일 계획이다. AI 정수장은 물의 수질과 유량 등을 실시간으로 분석해 수돗물 생산 과정을 자동으로 조절하는 기술이다.
특히 정수장으로 들어오는 응집제와 소독에 사용하는 염소의 적정 투입량을 예측한다. 이를 통해 수돗물 공급의 안정성을 높이고 약품 사용량과 운영비를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
해당 기술은 세계경제포럼(WEF)의 '글로벌 등대'로 선정된 바 있다. 최근에는 국제표준화기구(ISO)의 국제표준안 공식 투표 단계도 통과해 오는 2027년 국제표준 제정을 추진하고 있다.
수자원공사는 기술수출과 함께 베트남 현지 기업과의 협력도 강화하고 있다. 앞서 지난 21일에는 베트남 인프라 투자·건설기업 비나코넥스(VINACONEX)의 관계사인 비와신(VIWASEEN), 베트남 상하수도협회(VWSA)와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다.
수자원공사는 베트남 기업의 현지 사업 역량과 자체 물관리 기술을 결합해 추가 수출 기회를 확보한다는 계획이다.
한성용 수자원공사 그린인프라부문장은 "세계적 수준의 기술력과 현지 네트워크를 결합해 K-물기술의 글로벌 확산을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com