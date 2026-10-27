행안부, 민선 9기 지자체장 재난안전교육…대설·한파 등 겨울철 재난 대비

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 27일 대구에서 기초단체장 재난교육을 실시했다
- 교육은 대설·한파와 화재 등 겨울철 재난 대응력 강화를 위해 마련했다
- 재난관리 정책과 기후위기·화재·산불 대응 사례를 공유했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 27일 대구 메리어트호텔에서 민선 9기 기초자치단체장을 대상으로 '2026 지방자치단체장 재난안전관리 교육'을 실시한다고 밝혔다.
이번 교육은 민선 9기 출범 이후 지난 7월과 9월에 이어 세 번째로 마련됐다. 대설·한파와 대형화재 등 겨울철 재난에 대비해 지방자치단체장의 재난관리 역량을 강화하기 위한 취지다.
특히 민선 9기 자치단체장들이 임기 첫해부터 재난 대응 역량을 갖추고, '생명 존중·안전 우선'이라는 국정철학을 지방행정 전반에 확산하는 데 중점을 뒀다.
교육은 김광용 행안부 재난안전관리본부장의 '국가 재난관리 정책방향' 강의와 백종우 국민생명안전위원회 부위원장의 '자살예방을 위한 자치단체장의 임무와 역할' 강의를 중심으로 진행된다.
이어 이정환 기상청 차장이 기후위기 대응방안을 설명하고, 주영국 소방청 119대응국장과 이용권 산림청 산림재난통제관이 각각 대형화재와 산불·산사태 등 주요 재난 대응 사례를 공유한다.
김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "재난 초기 최일선에서 현장을 책임지는 단체장의 판단과 조치가 국가 재난대응의 출발점"이라며 "이번 교육에서 공유한 재난대응체계와 대응 사례가 각 지역의 겨울철 재난 대비와 주민 생명 보호에 폭넓게 활용되기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com