피지오겔 데일리뮨, 누적 판매 200만병…브랜드 앰플·세럼 재구매율 1위

AI 핵심 요약beta
- LG생활건강은 27일 피지오겔 비타민C 앰플 판매량 200만병을 돌파했다.
- 데일리뮨 앰플은 올리브영에서 전년 대비 매출이 두 배 증가했다.
- 민감 피부용 저자극 설계로 재구매율과 글로벌 판매를 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG생활건강의 피부과학 화장품 브랜드 피지오겔이 비타민C 앰플을 앞세워 판매 실적을 늘리고 있다. 주력 제품인 '사이언수티컬즈 데일리뮨 앰플'은 누적 판매량 200만병을 넘어섰고, 올리브영에서도 월간 매출 기록을 새로 썼다.
LG생활건강은 피지오겔 데일리뮨 앰플의 누적 판매량이 200만병을 돌파했다고 27일 밝혔다. 2021년 5월 출시 이후 하루 평균 약 1000병이 팔린 규모다.
지난 달 데일리뮨의 올리브영 매출은 전년 동기보다 약 두 배 증가해 해당 제품의 역대 최고치를 기록했다. 피지오겔의 앰플·세럼 제품군 가운데 재구매율도 가장 높았다.
데일리뮨 앰플은 민감성 피부 소비자를 겨냥한 비타민C 화장품이다.
제품의 인기 비결은 비타민C 화장품 특유의 피부 자극과 무거운 사용감을 개선한 데 있다. 피지오겔은 1800여 명의 피부 자극 데이터와 485가지 유전 정보를 비교·분석해 민감 피부도 사용 가능한 저자극 비타민C 솔루션을 개발했다. 비타민C 흡수에 최적화된 산도(pH 3.3)를 적용해 끈적임을 줄이고 산뜻한 사용감을 구현했다.
제품에는 비타민C, E 및 프로비타민B5(판테놀) 등이 함유돼 있다. 임상시험 결과 피부 자극 방어력이 4.4배 강화되고 피부 탄성 복원력이 26.6% 향상되며 사용 3일 만에 피부 광채가 개선되는 것으로 나타났다.
피지오겔 관계자는 "비타민C의 고효능을 저자극으로 구현해낸 제품"이라며 "국내 시장의 성공을 바탕으로 중국, 홍콩 등 글로벌 시장에서도 핵심 제품으로 자리잡고 있다"고 말했다.
nrd@newspim.com