[2026 국감] 야당, 미프진 안전성 검증 필수…식약처, 자료거부 '질타'

AI 핵심 요약beta
- 한지아 의원은 27일 식약처의 미프진 자료 거부를 질타했다
- 식약처는 심사 중이라 위해성 관리계획 제출이 어렵다고 했다
- 복지위는 국정감사 자료 제출을 촉구했고 식약처는 협조를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
식약처는 "심사 진행 중 사안"
이만희 위원장 "사유 부적절"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국회 보건복지위원회 국정감사에서 식품의약품안전처가 임신중지 의약품 '미프진'의 위해성 관리계획 자료 제출을 거부해 여당 의원들의 거센 질타를 받았다.
한지아 국민의힘 의원은 27일 복지위 국정감사에서 이 같은 내용을 질의했다.
한 의원은 "미프진의 위해성 관리계획과 관련해 제약사가 최초에 제출한 위해성 관리 계획과 식약처 보완 요구 항목 등에 대한 자료를 제출해 달라고 요구 했다"며 "식약처는 심사 중인 사안이라고 제출하지 못 한다고 했다"고 했다.
이어 한 의원은 이만희 국민의힘 의원(위원장)에게 "현장에서 열람하겠다고 했는데도 응하지 않고 있다"며 "국회의 정당한 적법한 국정감사 자료 요구에 대해 의도적으로 자료 제출을 거부하는 태도에 대해 강하게 질타해 달라"고 요청했다.
이 의원은 "많은 국민이 임신 중절 약물에 대해 많이 알고 있는 상황에서 위해성 여부를 따져보고 어떻게 하는 것이 좋을지에 대해 파악하고 질의하겠다는 것은 합당한 주장"이라며 "자료 요구에 응하지 않는 이유는 무엇이냐"고 물었다.
오유경 식약처장은 "종합감사 전에 의원실을 방문해 설명드린 것으로 알고 있다"며 "심사 중인 사항이라 아직 완결이 되지 않았고 심사가 종료되는 대로 의원실에 다시 설명하겠다"고 했다.
이 의원은 "진행 중인 사항이라서 제출하지 않을 이유가 없는 문건"이라며 "식약처 국감에서도 안전성 문제에 대한 문제점이 제기된 측면에서 '검토 중이라서 제시하지 못하겠다'는 말을 맞지 않다"고 질타했다. 그는 "지금이라도 관련 서류와 추진되는 사항에 대해 제출해 달라"고 촉구했다.
오 처장은 "가능한 범위 내에서 성실히 협조 하겠다"고 답했다.
sdk1991@newspim.com