신한투자증권, 기업 퇴직연금 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 27일 주요 기업 담당자 초청 세미나를 개최했다
- 세미나에서 연금세제 변화와 기업의 퇴직연금 대응 방안을 공유했다
- 금융시장 전망과 자산배분 전략을 분석하고 운용 방향을 제시했다
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2027년 금융시장 전망·자산배분 방향 논의
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 지난 23일 서울 여의도 본사 41층 신한 Way Hall에서 주요 기업 퇴직연금 실무 담당자를 초청해 '금융시장 전망과 퇴직연금 운용 전략' 세미나를 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 세미나는 금융시장 전망과 자산관리 트렌드, 퇴직연금 주요 이슈를 공유하고 기업 담당자들의 실무 역량을 높이기 위해 마련됐다.
첫 번째 강연에서는 김미경 신한투자증권 연금사업부 회계사가 연금세제 변화에 따른 기업의 주요 이슈와 대응 방안을 소개했다. 기업과 주요 임원을 위한 세무·자산관리 전략과 퇴직연금 제도 변화에 따른 운영 방향도 설명했다.
이어 이선엽 AFW파트너스 대표는 '2027년 금융시장 전망과 자산배분 전략'을 주제로 인공지능(AI) 산업 발전에 따른 글로벌 경제와 자산시장 전망을 분석하고, 변화하는 시장 환경에 대응한 퇴직연금 운용 방향을 제시했다.
박세현 신한투자증권 신한 Premier 연금사업본부장은 "퇴직연금을 둘러싼 시장과 제도 환경이 빠르게 변화하면서 기업 담당자의 전문적인 대응 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "앞으로도 고객사가 퇴직연금 제도를 안정적으로 운영할 수 있도록 다양한 정보와 전문적인 솔루션을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com