선관위 특검, 올림픽공원 핸드볼경기장 압수수색…선거 서류·CCTV 확보

AI 핵심 요약beta
- 이태한 특검팀은 27일 올림픽공원서 선거자료 압수수색에 나섰다
- 특검팀은 지방선거 투·개표 서류와 CCTV 자료 확보에 나섰다
- 특검팀은 28일 송파구 투표지 247만장 임의검증을 진행한다
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28일 투표지 247만장 임의검증 앞두고 보관 장소 CCTV 확인
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 27일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 선거 관련 서류와 폐쇄회로(CC)TV 녹화자료 등에 대한 압수수색에 나섰다.
특검팀은 이날 기자단 공지를 통해 오전 8시 30분부터 검사 2명과 포렌식 수사관 등 총 12명을 투입해 올림픽공원 핸드볼경기장에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다.
이번 압수수색은 지난 6월 치러진 제9회 전국동시지방선거 당시 송파구 투·개표 과정에서 작성된 각종 선거 관련 서류를 확보하기 위한 것이다.
특검팀은 확보한 자료를 토대로 당시 발생한 투표용지 부족 사태를 둘러싼 의혹에 대한 수사를 이어갈 방침이다.
아울러 오는 28일 예정된 투표지 임의검증에 앞서 검증 대상 물품이 보관된 장소의 CCTV 녹화자료를 확보하는 목적도 있다.
앞서 특검팀은 28일 오전 9시부터 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 송파구 투표지 약 247만장과 관련 물품에 대한 임의검증을 실시한다고 밝혔다.
특검팀은 투표지 수량의 증감 및 위조 여부를 확인하고 기표·인쇄 상태 등을 점검할 계획이다. 이상이 발견된 투표지는 별도로 분류해 정밀감정을 실시하고, 투표지분류기 등 관련 장비의 해킹 및 오류 가능성도 살펴볼 예정이다.
특검팀은 이번 검증이 공직선거법상 선거쟁송에 따른 재검표가 아닌 수사 절차인 만큼 원칙적으로 지방선거 당선인 결정이나 득표수에는 영향을 미치지 않는다고 설명했다.
hong90@newspim.com