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[PO] 잡을 공 놓치고, 던진 공 빗나가고...삼성, 수비 불안에 1차전부터 와르르

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  • 삼성은 26일 KIA와의 플레이오프 1차전에서 1-5로 패했다
  • 디아즈 판단 미스와 김성윤 송구 실책으로 1회 두 점을 내줬다
  • 페덱은 4.2이닝 5실점하며 무너져 불펜 운영에도 부담을 남겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 가을야구 첫 경기부터 수비 불안에 발목을 잡혔다. 르윈 디아즈의 아쉬운 타구 판단과 김성윤의 송구 실책이 연달아 나오면서 선발 크리스 페덱이 흔들렸고, 경기 초반 주도권을 KIA에 내줬다.

삼성은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전에서 1-5로 패했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 1루수 디아즈. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

정규시즌 2위로 PO에 직행한 삼성은 충분한 휴식을 취하며 첫 경기를 준비했다. 삼성 박진만 감독은 경기 전부터 단기전에서 수비의 중요성을 강조하며 구자욱을 지명타자로, 수비력이 좋은 박승규를 좌익수로 배치했다.

베테랑 최형우를 선발 라인업에서 제외하면서까지 수비 안정에 무게를 뒀지만, 정작 경기 시작과 동시에 수비에서 균열이 발생했다.

출발은 좋았다. 삼성 선발 페덱은 1회초 KIA의 1번 타자 박정우를 루킹 삼진, 2번 박재현을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 아웃카운트 하나만 더 잡으면 깔끔하게 첫 이닝을 마칠 수 있었다. 그러나 김도영에게 볼넷을 내주면서 상황이 달라졌다. 김도영은 후속 타자 해럴드 카스트로의 타석에서 초구에 2루 도루를 성공시키며 득점권에 진입했다.

이어 나온 카스트로의 타구가 문제였다. 카스트로는 1루수와 2루수 사이로 향하는 느린 땅볼을 때렸다. 타구는 1루수 디아즈의 옆을 지나 우익수 앞으로 굴러갔다. 디아즈는 공을 직접 처리하기보다 1루 베이스로 향했다. 뒤에 있던 2루수 류지혁이 타구를 잡을 것으로 판단한 듯했지만, 류지혁이 처리하기에는 타구가 깊었다.

결국 공은 내야를 빠져나갔고, 2루 주자 김도영이 홈을 밟았다. 공식 기록은 카스트로의 안타였다. 그러나 디아즈가 적극적으로 타구를 처리했다면 페덱이 공을 최소한으로 소모하면서 1회를 끝낼 가능성도 있었다는 점에서 아쉬움이 남는 장면이었다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 1루수 디아즈. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

문제는 여기서 끝나지 않았다. 우익수 김성윤은 카스트로의 타구를 잡자마자 홈으로 송구했다. 빠른 발을 가진 김도영의 득점을 막기 위한 시도였지만, 송구는 포수 강민호의 키를 훌쩍 넘어갔다. 강한 어깨를 활용한 적극적인 플레이가 오히려 추가 진루를 허용하는 결과로 이어졌다.

김도영은 홈을 밟았고, 타자 주자 카스트로는 송구 실책을 틈타 3루까지 진루했다. 2사 1루로 이어질 수 있었던 상황이 2사 3루로 바뀐 것이다.

이후 페덱은 나성범에게 좌익선상 적시 2루타를 허용했다. 카스트로가 홈을 밟으면서 삼성은 1회에만 2점을 내줬다. 디아즈의 판단 미스와 김성윤의 악송구가 연달아 나오면서 페덱은 첫 이닝부터 32개의 공을 던져야 했다.

수비에서 흔들린 삼성은 공격에서도 곧바로 반격 기회를 놓쳤다. 1회말 선두타자 김지찬이 KIA 선발 제임스 네일을 상대로 중전 안타를 때려냈다. 2점 차로 뒤진 상황에서 선두타자가 출루하며 추격의 발판을 마련했다.

그러나 2번 타자 김성윤이 네일의 초구를 공략한 것이 1루수 병살타로 이어졌다. 무사 1루의 기회는 순식간에 2사 주자 없는 상황으로 바뀌었다. 수비에서 송구 실책을 범했던 김성윤은 공격에서도 아쉬운 결과를 남겼다. 삼성으로서는 경기 초반 분위기를 되찾을 수 있는 기회를 놓친 셈이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 우익수 김성윤. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

이후 페덱은 2회초 삼자범퇴로 안정을 찾는 듯했지만 3회 다시 무너졌다. 이번에도 2사 후였다. 박정우와 박재현을 범타로 처리한 뒤 김도영에게 좌전 안타를 허용했고, 카스트로에게 우월 투런 홈런을 얻어맞았다.

카스트로는 페덱의 9구째 컷 패스트볼을 받아쳐 비거리 115m의 홈런을 터뜨렸다. 1회 적시타에 이어 두 번째 결정타를 날리면서 KIA의 리드를 4점 차로 벌렸다. 4회에는 선두타자 한준수에게 비거리 120m의 우월 솔로 홈런까지 허용했다. 결국 페덱은 4.2이닝 5피안타(2피홈런) 2사사구 4탈삼진 5실점으로 마운드를 내려갔다. 투구 수는 94개였다.

물론 페덱의 부진을 모두 수비 탓으로 돌릴 수는 없다. 3회 카스트로에게 허용한 투런 홈런과 4회 한준수에게 맞은 솔로 홈런은 페덱이 스스로 해결하지 못한 승부였다.

그러나 1회 수비에서 나온 두 차례의 아쉬운 플레이가 경기 흐름에 영향을 미쳤다는 점은 분명하다. 페덱은 KIA를 상대로 정규시즌 2경기에서 2패, 평균자책점 5.25로 고전했다. 자신에게 강했던 상대를 맞아 첫 이닝부터 불필요한 추가 진루와 실점까지 허용하면서 부담이 커졌다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 우익수 김성윤. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

특히 삼성은 마무리 김재윤이 부상으로 PO 엔트리에서 제외된 상태다. 선발투수가 긴 이닝을 책임져야 하는 상황에서 페덱이 5회도 채우지 못하면서 불펜 운영에도 부담이 생겼다.

경기 전 박진만 감독의 선택을 돌아보면 아쉬움은 더욱 크다. 박 감독은 햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱을 지명타자로 배치하고, 최형우를 벤치에 남겨두면서까지 외야 수비 안정에 무게를 실었다. 단기전에서는 작은 수비 실수 하나가 경기 분위기를 바꿀 수 있다는 판단이었다.

하지만 삼성은 정작 1회부터 수비 판단 미스와 송구 실책이 겹치며 선취점을 내줬다. KIA가 준PO에서 보여준 상승세를 꺾기는커녕 상대 타선에 먼저 기회를 제공했다.

삼성은 정규시즌 2위로 PO에 직행하며 충분한 준비 시간을 확보했다. 그러나 실전에서는 준비했던 수비 안정이 제대로 구현되지 않았다. 가을야구에서는 한 번의 판단과 한 번의 송구가 경기 흐름을 바꿀 수 있다. 삼성은 그 중요성을 누구보다 잘 알고 있었지만, 첫 경기부터 뼈아픈 대가를 치렀다.

wcn05002@newspim.com

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