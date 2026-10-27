동아에스티, 건선 치료제 '이코트로킨라' 외용제 개발 가능성 확인

AI 핵심 요약beta
- 동아에스티는 27일 건선 치료제 외용제 연구 결과를 발표했다
- 연구진은 이코트로킨라의 피부 전달 조성을 확보했다
- 동물실험에서 피부 염증과 관련 사이토카인 발현을 억제했다
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동물 모델서 염증 완화 확인
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 미국 뉴올리언스에서 열리는 'AAPS PharmSci 360 2026'에서 건선 치료제 성분 이코트로킨라의 외용제 개발 가능성을 평가한 비임상 연구 결과를 포스터로 발표했다고 27일 밝혔다.
AAPS PharmSci 360은 미국약학과학자협회가 주관하는 국제 학술대회다. 이번 행사는 현지시간으로 지난 25일부터 오는 28일까지 진행된다.
동아에스티 약물전달시스템(DDS)팀 김해선 수석은 이코트로킨라를 피부에 직접 적용하는 외용제로 개발하기 위한 제형 연구 결과를 발표했다.
이코트로킨라는 인터루킨-23(IL-23) 수용체에 선택적으로 결합해 염증 신호 전달을 차단하는 경구용 거대고리형 펩타이드다. 이 성분을 사용하는 경구용 건선 치료제는 올해 3월 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다.
동아에스티는 이코트로킨라 외용제 개발을 위해 생체 외 피부 투과·잔류 특성을 평가하고, 피부 염증 동물 모델에서 항염증 효과를 살폈다.
연구 결과 이코트로킨라의 피부 전달이 가능한 외용제 조성을 확보했다. 해당 조성은 동물 모델에서 피부 염증을 완화하고, 건선 관련 염증성 사이토카인인 IL-17A, IL-17F, IL-22의 유전자 발현을 억제한 것으로 나타났다.
동아에스티 관계자는 "지난 10여 년간 패치제와 경피 약물 전달, 외용제 등 다양한 제형 연구를 통해 약물전달 기술과 연구개발 역량을 축적해 왔다"며 "이를 바탕으로 새로운 제형 개발을 지속하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com