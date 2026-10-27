두나무, 재난 구호 활동으로 대통령표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 두나무는 27일 국가 재난 구호 공로로 대통령표창을 수상했다.
- 두나무는 산불·수해 지원과 디지털자산 기부를 이어왔다.
- 두나무의 누적 사회공헌 투자액은 3103억 원에 달했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 국가 재난 구호 활동을 인정받아 대통령표창을 수상했다고 27일 밝혔다.
두나무는 지난 26일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 대한적십자사 창립 121주년 기념식에서 정부 표창을 받았다. 대한적십자사는 산불, 수해, 가뭄 등 각종 재난 현장에서 신속한 피해 복구와 이재민 지원에 앞장선 점, 디지털자산을 활용한 새로운 기부 방식 도입을 평가했다.
두나무는 2022년 강원 삼척 산불 피해 복구에 30억 원, 중부지역 집중호우에 20억 원을 지원했다. 2023년 강릉 산불과 수해에 각각 5억 원, 2025년 산청·의성 대형 산불에 10억 원, 강릉 지역 가뭄 피해에 생수 100만 병을 긴급 지원했다.
디지털자산 기업의 특성을 살려 비트코인 기부도 진행했다. 2023년 튀르키예 대지진 당시 업비트 이용자들과 함께 총 14비트코인을 구호 성금으로 전달했으며, 2025년 국내 수해 복구에도 비트코인을 기부했다.
성금 지원 외에도 긴급 의료 대응 체계 강화에 기여했다. 2025년 영남권 산불 피해 지원 성금 중 3억 원으로 재난대응의료팀(HERU) 차량 5대를 제작해 지난 4월 대한적십자사에 기증했다. 이 차량들은 서울, 인천, 상주, 통영, 영주 등 전국 5개 적십자병원에 배치돼 재난 발생 시 현장에 투입된다.
두나무는 코로나19 확산 방지를 위해 2020~2021년 105억 원, 2022년 우크라이나 주민 식량 지원에 10억 원을 기부했다. 누적 사회공헌 투자액은 3103억 원에 달한다.
romeok@newspim.com