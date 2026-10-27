토스증권, 청년 대상 글로벌 산업 트렌드 특강 진행

AI 핵심 요약beta
- 토스증권은 27일 청년 대상 글로벌 산업 강연을 진행했다
- 이영곤 센터장은 미국 산업 현장 인사이트와 주요 동향을 공유했다
- 청년들은 AI 시대 진로와 미래 직업 역량에 대해 소통했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"미래 일자리·커리어 탐색 기회 마련"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 토스증권은 27일 서울 중구문화재단 장충동작은도서관에서 청년 대상 글로벌 산업 트렌드 강연을 진행했다고 밝혔다.
토스증권에 따르면 이번 강연은 장충동작은도서관이 청년 1인 가구의 자기계발과 역량 강화를 위해 운영하는 '지속 가능한 독립' 프로그램의 일환으로 마련됐다. 지난 17일과 24일 총 2회에 걸쳐 진행됐으며, 강연자로는 이영곤 토스증권 리서치센터장이 참여했다.
이 센터장은 '글로벌 트렌드로 미래 읽기'를 주제로 열린 강연에서 토스증권 리서치센터가 2024년부터 2025년까지 미국 실리콘밸리, 워싱턴 D.C., 텍사스 등을 직접 방문해 얻은 현장 인사이트를 공유했다. 실리콘밸리의 스타트업과 빅테크 기업의 혁신 생태계부터 반도체·AI·에너지 등 주요 산업에 영향을 미치는 정책과 규제, 기업과 인재의 이동을 이끄는 요인 등을 다뤘다.
AI와 기술 발전이 산업과 일자리에 가져올 변화, 미래 직업에 필요한 역량 등을 살펴보며 글로벌 산업 트렌드를 청년들의 진로와 커리어에 연결해 보는 시간도 가졌다. AI 시대의 진로와 커리어를 둘러싼 청년 참여자들의 현실적인 질문이 이어지며 활발한 소통이 이뤄졌다.
이 센터장은 "AI와 기술 혁신은 산업뿐 아니라 우리가 일하는 방식과 직업의 모습까지 바꾸고 있다"며 "이번 강연을 통해 청년들이 글로벌 산업 변화의 흐름을 이해하고, 미래를 준비하는 데 필요한 시각을 넓힐 수 있기를 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com