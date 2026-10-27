한병도, 김혜경 '황제 골프' 의혹 제기 주진우에 "반드시 법적 책임 묻겠다"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 원내대표가 27일 주진우 의원에게 의혹 제기 중단을 촉구했다
- 한 원내대표는 김혜경 여사 골프 의혹이 근거 없다고 비판했다
- 민주당은 주 의원에게 법적 책임을 묻겠다고 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 27일 김혜경 여사의 이른바 '황제 골프' 의혹을 제기한 주진우 국민의힘 의원을 향해 무책임한 의혹 제기를 중단하라고 촉구하며 법적 대응을 예고했다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 국정감사대책회의 모두발언에서 "주진우 의원의 무책임한 의혹 제기와 자극적인 선동 정치가 끝을 모르고 반복되고 있다"며 이같이 밝혔다.
한 원내대표는 "(주 의원이) 이번에는 영부인을 대상으로 황제 골프, 황제 레슨 운운하며 근거 없는 의혹을 제기하고 있다"며 "아니면 말고식, 무책임한 의혹 제기가 도대체 몇 번째냐"라고 반문했다.
한 원내대표는 주 의원이 전날 사회관계망서비스(SNS)에 특정 골프 선수의 사진이 포함된 영상을 게시했다가 수정한 점도 문제 삼았다.
그는 "어제는 SNS에 특정 골프 선수의 사진이 포함된 영상을 공개했다가 해당 선수가 부인하니 게시글을 부랴부랴 수정하기도 했다"며 "참으로 부끄럽고 졸렬한 행태가 아닐 수 없다"라고 비판했다.
그러면서 "의혹은 요란하게 제기하는데, 정작 사실관계가 확인된 내용은 단 하나도 없다"고 말했다.
한 원내대표는 주 의원의 의혹 제기 방식을 강하게 비판하며 국회의원 신분을 이유로 책임을 피할 수 없다고 강조했다.
그는 "속 빈 강정이고 고장 난 스피커"라며 "허위 날조 정보를 생산하고 유포하는 일이 그리도 재미있으면, 이참에 국회의원직을 내려놓고 사이버 렉카 유튜버나 소설가로 전향하는 건 어떻겠냐"라고 했다.
이어 "더 이상은 유야무야 넘어갈 수 없다. 국회의원이라는 신분이 면죄부가 될 수는 없다"라고 강조했다.
또 "민주당은 주진우 의원의 악의적인 의혹 제기에 반드시 상응하는 법적 책임을 묻겠다"라고 밝혔다.
chogiza@newspim.com