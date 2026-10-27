행안부, '민원봉사대상' 30주년 기념행사 개최…역대 수상자 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 27일 민원봉사대상 30주년 기념행사를 개최했다
- 민원봉사대상은 1997년 제정돼 30년간 430명이 수상했다
- 행사에서는 수상자 공적을 돌아보고 민원서비스 발전을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 27일 정부세종컨벤션센터에서 '민원봉사대상' 30주년 기념행사를 개최한다고 밝혔다.
민원봉사대상은 민원을 적극적으로 해결하거나 민원행정 시책 개선에 기여한 지방정부 공무원과 농협 직원 등을 격려하기 위해 1997년 제정됐다. 행안부와 SBS가 공동 주최하고 농협이 후원하며, 지난 30년간 총 430명이 수상했다.
이번 행사는 역대 수상자들의 공적을 되돌아보고 현장에서 국민 편의를 위해 노력하는 민원공무원들을 격려하는 한편, 향후 민원서비스 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.
행사에는 김민재 행안부 차관을 비롯해 농협상호금융 대표이사, SBS 사업국장, 제1회 수상자인 박승순 전 경남 산청군청 공무원 등 역대 수상자 50여명과 전국 시도 관계자 등 약 100명이 참석할 예정이다.
1부 기념식에서는 민원봉사대상 30년의 발자취를 담은 특별 영상이 상영된다. 영상에는 역대 수상 현황과 수상자들의 지속적인 봉사활동, 주요 활동 사례 등이 담겼다.
이어 민원행정 발전과 봉사문화 확산에 기여한 SBS 및 농협 직원, 민원봉사대상협회에 대한 유공 표창이 수여된다.
2부에서는 '소통과 격려'를 주제로 특별강연이 진행된다. 가수 션이 강연자로 나서 '일상 속 지속 가능한 봉사와 나눔의 힘'을 주제로 나눔과 봉사의 가치를 공유할 예정이다.
션은 국내 최초 루게릭요양병원 건립을 비롯해 다양한 기부와 봉사활동을 이어온 인물이다.
김민재 행안부 차관은 "민원봉사대상 30주년은 단순한 시간의 기록을 넘어 우리 사회에 나눔과 봉사의 문화가 어떻게 뿌리내렸는지를 확인하는 뜻깊은 시간"이라며 "앞으로도 민원공무원들이 자긍심을 가지고 국민에게 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com