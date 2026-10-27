이태원참사 4주기 정부 공식 추모식 29일 광화문광장서 개최

AI 핵심 요약beta
- 행안부는 27일 29일 광화문광장에서 이태원참사 4주기 기억식을 개최한다고 밝혔다
- 기억식에는 외국인 희생자 유가족 35명과 시민 등 1000여명이 참석한다
- 정부는 희생자 160명을 추모하고 진상규명과 재발 방지를 다짐한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 10·29 이태원참사 4주기를 맞아 오는 29일 서울 광화문광장에서 정부 공식 추모식인 '4주기 기억식'이 열린다. 정부 초청으로 방한한 외국인 희생자 유가족 35명도 함께한다.
행정안전부는 오는 29일 오전 10시 29분 광화문광장에서 '10·29 이태원참사 4주기 기억식'을 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 기억식은 행안부와 10·29 이태원참사 유가족협의회, 10·29 이태원참사 시민대책회의, 서울특별시가 공동으로 마련했다.
행사에는 정부 대표를 비롯해 정당 대표, 국회의원, 주한 외교단, 시민단체 관계자와 일반 시민 등 1000여명이 참석할 예정이다.
이날 기억식은 참사 발생일인 10월 29일에 맞춰 오전 10시 29분 희생자에 대한 묵념으로 시작된다.
이어 정부 대표 추모사와 유가족 대표 인사, 주제영상 상영 등이 진행된다.
주제영상에는 참사 발생 4년이 지나도록 밝혀지지 않은 진실을 향해 다시 걸음을 내딛고, 국가와 시민이 함께 진상규명의 결론에 이르자는 메시지가 담긴다.
정부 초청으로 한국을 찾은 외국인 희생자 유가족 35명 가운데 대표가 인사말을 전하는 순서도 마련됐다.
이어 정보라 소설가가 '기억의 글'을 낭독하고, 가수 알리가 추모곡을 통해 희생자들을 기린다.
유가족과 시민이 함께 '4주기 약속문'을 낭독한 뒤 서울시뮤지컬단의 'You Will Be Found' 공연을 끝으로 행사가 마무리된다.
올해 기억식은 10·29 이태원참사 특별조사위원회의 활동기간이 연장된 가운데 개최된다.
정부는 이번 추모식을 통해 희생자 160명을 추모하고, 참사의 진상규명과 희생자 명예 회복, 재발 방지를 위한 국가의 책임을 되새긴다는 방침이다.
윤호중 행안부 장관은 "모든 위협으로부터 국민의 일상을 안전하게 지키는 것이 국가의 책무"라며 "이번 4주기 기억식은 희생자 160분의 고귀한 삶을 가슴 깊이 새기고, 진상규명과 유가족의 명예 회복을 위해 정부와 사회가 함께 한 걸음 더 나아가는 약속의 자리가 될 것"이라고 말했다.
이어 "이태원참사와 같은 비극이 다시는 반복되지 않도록 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 사회를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.
abc123@newspim.com