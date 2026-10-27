韓 반도체 신화 담긴 '최초 4메가 D램 설계도' 복원…국가기록원, 15건 공개

AI 핵심 요약beta
- 국가기록원은 27일 국내 최초 4메가 D램 설계도면을 복원했다
- 1986~1987년 제작된 원본 도면 15건 67매를 8개월간 복원했다
- 복원 도면은 우리나라 반도체 설계 기술의 발전상을 보여주는 자료다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 우리나라 반도체 산업의 초기 기술 개발 과정을 보여주는 1980년대 최초의 4메가(M) 디램(DRAM) 설계도면이 8개월간의 정밀 복원 작업을 거쳐 되살아났다.
행정안전부 국가기록원은 제19회 반도체의 날(10월 29일)을 맞아 1986~1987년 제작된 국내 최초 4메가 D램 설계도면 15건 67매를 복원해 소장기관인 한국전자통신연구원(ETRI)에 전달한다고 27일 밝혔다.
이번에 복원된 기록물은 4메가 D램 칩 전체의 설계 구조를 담은 '풀칩(Full chip)' 도면이다. 국내 유일의 원본 기록물로 추정되며, 당시 우리나라의 반도체 설계 기술과 개발 성과를 직접 확인할 수 있는 자료다.
도면에는 기존 1메가 D램보다 집적도를 4배 높이기 위해 메모리 셀을 소형화하고 배선과 회로를 효율적으로 배치·연결한 핵심 기술이 담겨 있다.
우리나라는 1981년 '반도체공업 육성 계획'을 수립한 뒤 1986년 정부와 ETRI 주도로 '초고집적 반도체기술 공동개발 사업'을 추진했다. 이 사업에는 삼성반도체통신, 금성반도체, 현대전자 등 민간 기업과 학계가 참여했다.
이후 1989년 4메가 D램 개발에 성공한 데 이어 1991년 16메가, 1992년 64메가, 1994년 256메가 D램 개발에 잇따라 성공했다. 우리나라는 1993년부터 메모리 반도체 세계 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.
이번 복원 대상 도면은 길이가 1~3m에 달하는 대형 기록물로, 오랜 기간 말린 상태로 보관되면서 주름과 꺾임, 가장자리 찢김 등 훼손이 심각한 상태였다.
특히 찢어진 부분을 연결하기 위해 붙인 비닐테이프의 접착제가 변색되고 굳어 추가 훼손이 우려됐다.
국가기록원은 '맞춤형 복원·복제 처리 지원사업'을 통해 약 8개월간 정밀 복원 작업을 진행했다.
전용 도구와 유기용매를 이용해 테이프를 제거하고, 원본과 유사한 한지를 오리나무 열매와 도토리 껍질 등 천연재료로 염색해 손실된 부분을 보강했다.
또 도면이 다시 말리거나 훼손되는 것을 방지하기 위해 지름 6㎝의 중성 롤을 활용한 보존용 축과 전용 보존 상자도 제작했다.
복원이 완료된 도면은 고해상도 전자화 작업을 거쳐 국가기록원 누리집에서 고품질 원문으로 제공될 예정이다.
국가기록원은 2008년부터 역사적 가치가 높은 기록물의 보존을 지원하는 맞춤형 복원·복제 처리 서비스를 운영하고 있다. 지금까지 '3·1 독립선언서'와 손기정 선수의 '베를린올림픽 우승상장' 등을 포함해 82개 민간·공공기관의 기록물 9310매를 복원했다.
박세웅 ETRI 원장은 "4메가 D램 도면의 복원은 우리나라 반도체 산업의 역사적·학술적 가치를 한 단계 높인 성과"라며 "반도체 강국의 첫 설계도라 할 수 있는 이 기록이 연구 현장과 국민에게 살아 있는 자산이 될 수 있도록 보존과 활용에 힘쓰겠다"고 말했다.
이용철 국가기록원장은 "이번 복원은 제19회 반도체의 날을 맞아 우리나라 반도체 산업의 성장과 혁신을 보여주는 기록의 가치를 되살렸다는 데 의미가 있다"며 "복원된 기록물이 널리 활용돼 반도체 산업에 대한 국민적 관심을 높이고 미래 기술 혁신을 이끄는 소중한 밑거름이 되기를 바란다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com