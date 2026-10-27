HLB 엘레바, ESMO서 항암 파이프라인 임상 성과 발표

AI 핵심 요약beta
- HLB 엘레바는 27일 ESMO 2026에 참가해 글로벌 관계자들과 교류했다
- 리픽투는 FDA 승인 후 첫 국제학회에서 미국 출시 준비를 알렸다
- 리보세라닙과 리픽투의 임상 연구 결과도 학회에서 공개됐다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB는 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스가 스페인 마드리드에서 열린 유럽종양학회(ESMO 2026)에 참가해 글로벌 의료진과 업계 관계자들과 교류했다고 27일 밝혔다.
이번 ESMO는 엘레바가 담관암 치료제 '리픽투(LYRFIGTU, 성분명 리라푸그라티닙)'의 미국 식품의약국(FDA) 승인 이후 처음 참가한 국제 암학회다.
리픽투는 지난달 23일 FGFR2 유전자 융합 또는 기타 재배열이 있는 이전 치료 경험의 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 담관암 성인 환자 치료제로 FDA 승인을 받았다. 현재 미국에서 승인됐으며 유럽에서는 유럽의약품청(EMA)에 품목허가신청(MAA)을 제출해 허가 심사가 진행 중이다.
엘레바는 학회 현장에 단독 부스를 마련하고 커머셜과 메디컬·사이언티픽 공간으로 나눠 운영했다. 커머셜 공간에서는 리픽투의 미국 출시 준비와 관련해 주요 이해관계자들과 교류했고, 메디컬·사이언티픽 공간에서는 의료진과 임상 데이터 및 연구개발 방향을 논의했다.
부스 운영과 별도로 주요 전문가들과 일대일 미팅도 진행했다. 엘레바는 리픽투의 임상적 활용과 담관암 치료 환경, 후속 개발 방향 등에 대한 의견을 들었다.
이번 학회에서는 엘레바의 주요 파이프라인 연구 결과도 발표됐다. 리보세라닙은 이전 치료 경험이 있는 전이성 흉선상피종양(TET) 환자를 대상으로 한 연구자 주도 임상 2상 'THRIVE(KCSG LU23-09)'의 추가 추적 결과가 신속 구두발표로 공개됐다.
추적관찰기간 중앙값 13.6개월 기준 전체 환자의 객관적반응률(ORR)은 35%, 질병통제율(DCR)은 85%로 나타났다. 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 11.8개월이었다.
흉선종 환자군에서는 ORR 31.2%, DCR 93.8%를 기록했다. 발표 이후에는 흉선암종에서 기존 VEGF·VEGFR 표적치료제와 비교한 리보세라닙의 차별점과 치료 선택 근거, 임상적 효과의 배경 등에 대한 질의가 이어졌다.
리픽투의 임상 1·2상 'ReFocus' 추가 분석 결과도 ePoster를 통해 공개됐다. 이번 분석에서는 이전 면역관문억제제(ICI) 치료 경험에 따른 리라푸그라티닙의 이상반응 특성을 구체화하고 임상시험에서 관찰된 안전성 프로파일에 대한 추가 정보를 제시했다.
김동건 엘레바 테라퓨틱스 대표이사는 "리픽투의 FDA 승인 이후 미국 출시를 위한 준비를 진행하고 있다"며 "이번 ESMO를 통해 의료진 및 업계 관계자들과 과학적 교류를 진행했으며 미국 외 지역에서도 추가 연구와 규제 관련 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com