우리투자증권, 영등포 무료급식소 '토마스의 집'에서 봉사활동 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권은 23일 서울 영등포구 무료급식소에서 봉사했다
- 임직원들은 배식과 설거지, 뒷정리 등을 도왔다
- 장애인 표준사업장 생산 빵 500인분도 함께 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 지난 23일 서울 영등포구에 있는 무료급식소 '토마스의 집'에서 급식 봉사활동을 진행했다고 27일 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 토마스의 집은 노숙인과 장애인, 60세 이상 어르신을 대상으로 무료 점심을 제공하며 지역사회 취약계층의 건강을 지원하는 시설이다. 우리투자증권 임직원은 현장을 방문해 배식에 참여하고 설거지와 뒷정리 등을 도왔다.
특히 이번 활동에서는 장애인 표준사업장 '베어베터'에서 생산한 빵 500인분을 식사와 함께 제공해 장애인 자립 지원과 연계한 상생의 가치를 더했다고 회사 측은 전했다. 장애인 표준사업장은 장애인 근로자 수 및 최저임금 이상 임금 지급 등 법정 기준을 충족해 인증받은 사업장으로, 장애인의 안정적인 고용과 근로환경 조성을 위해 마련된 제도다.
봉사활동에는 우리투자증권의 임직원 참여형 사회공헌 활동을 이끄는 사내봉사단 '이로우리' 구성원이 참여했다. 이로우리는 연탄 배달, 김장 나눔, 벽화 그리기 등 다양한 사회공헌 활동을 주도하며 지역사회 취약계층의 생활환경 개선과 복지 증진에 앞장선 바 있다.
우리투자증권 관계자는 "이번 활동이 어려운 이웃에게 따뜻한 한 끼 식사와 함께 작은 위로와 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회 곳곳에 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피고, 나눔과 상생의 가치를 실천하는 증권사가 되겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com