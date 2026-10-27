삼성물산, 2026 퓨처스케이프 데모데이...AI 학습·로봇 물류 실증

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 27일 서울 본사에서 퓨처스케이프 데모데이를 개최했다
- 올해 선정된 스타트업 6곳은 3개월간 사업 인프라 실증을 진행했다
- 삼성물산은 검증된 스타트업 기술의 사업화와 협력을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 서울 강동구 본사에서 '2026 퓨처스케이프 데모데이' 행사를 개최했다고 27일 밝혔다.
퓨처스케이프는 서울경제진흥원(SBA)과 공동으로 주관하는 오픈이노베이션 프로그램이다. 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴하고, 삼성물산 실제 사업 인프라와 연계한 기술 실증과 사업화 기회를 지원한다.
올해 선정된 6개 스타트업은 지난 7월 킥오프 미팅을 시작으로 3개월간 실증을 진행했다.
행사에는 ▲삼성물산 홈닉과 연동한 홈케어·수리 서비스(홈앤코) ▲래미안 단지에서 입주민을 대상으로 한 AI 학습 서비스(르몽) ▲오피스 건물 내 택배 접수와 로봇 배차 자동화 물류 솔루션(디버) 등을 선보였다.
삼성물산은 2023년부터 퓨처스케이프를 통해 사업화 가능성이 입증된 스타트업과 협력을 이어가고 있다.
대표적으로 AI 웰니스 솔루션 '웰피'에 헬스케어 디바이스 연동 기술과 상담 AI 모델을 적용하고 있다. 외국인 근로자 안전사고 예방을 위해 건설 맞춤형 AI 통번역 솔루션을 현장에 도입했다.
형시원 삼성물산 DxP사업전략팀장(상무)은 "퓨처스케이프는 스타트업의 혁신 기술과 삼성물산의 공간·플랫폼 인프라가 만나 고객 가치를 만들어내는 오픈이노베이션 프로그램이다"며 "앞으로도 우수한 스타트업과 유기적인 협력을 통해 고객에게 새로운 가치를 제공해 나갈 것이다"고 말했다.
krawjp@newspim.com