진천군, 2027년 세계산림치유대회 개최 추진…국제교류 확대

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 27일 2027년 10월 국제산림치유대회 개최를 추진했다
- 대회는 국내외 전문가 참여로 프로그램 시연과 정책 공유를 진행한다
- 진천군은 국제교류로 산림치유 경쟁력과 웰니스 관광을 강화한다
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 산림치유 자원을 활용한 국제대회 개최를 추진한다.
진천군은 2027년 10월 22일부터 24일까지 생거진천 치유의 숲과 K-스토리창작클러스터 일원에서 '제1회 생거진천 세계산림치유대회'를 개최할 계획이라고 27일 밝혔다.
이번 대회는 국내외 산림치유 전문가와 연구자, 현장 실천가 등이 참여해 각국의 산림치유 프로그램을 시연하고 관련 정책과 운영 사례를 공유하는 방식으로 추진된다.
생거진천 치유의 숲에서는 국가별 산림치유 프로그램 시연과 현장 토론을, K-스토리창작클러스터에서는 국제 세미나와 전문가 교류를 진행할 예정이다.
아트포레의 문화예술 자원과 지역 웰니스 관광시설을 연계하는 방안도 검토하고 있다.
진천군은 2024년 제1회 세계산림치유포럼을 개최하고 산림치유의 가치와 국제협력 필요성을 담은 '진천선언'을 채택하며 국제교류 기반을 마련했다.
지난 23일부터 27일까지 청주 오스코와 진천 일원에서 열린 제3회 세계산림치유포럼에서도 국제학술행사와 현장 시연, 웰니스 투어 등이 진행됐다.
진천에서는 미르숲과 참숯힐빙센터를 활용한 현장 프로그램과 아트포레 힐링음악회 등이 열렸다.
군은 슬로베니아 첼레와 크로아티아 라도보이 등 해외 도시와의 교류도 검토하고 있다.
국제행사를 지역 산림치유 프로그램의 경쟁력 강화와 웰니스 관광 활성화로 연결한다는 구상이다.
김명식 군수는 "지역 산림자원을 활용해 연구와 현장 실천을 연결하고 세계 각국과 교류하는 산림치유 중심도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com