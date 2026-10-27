현대리바트, '2026 굿디자인 어워드' 국가기술표준원장상 수상

AI 핵심 요약beta
- 현대리바트는 27일 핏터 시리즈로 굿디자인 동상을 수상했다
- 핏터 시리즈는 인체공학 설계로 배선과 손목 부담을 줄였다
- 그루브 시리즈도 우수디자인 상품에 함께 선정됐다
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2년 연속 본상…오피스 경쟁력 제고
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 현대리바트는 자사 사무용 가구 '핏터(FITTER) 시리즈'가 '2026 굿디자인 어워드' 인간공학디자인 부문에서 국가기술표준원장상(동상)을 수상했다고 27일 밝혔다. 현대리바트는 지난해 모션데스크 '이모션 시리즈'의 국무총리상(금상) 수상에 이어 2년 연속 본상을 차지했다.
산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 굿디자인 어워드는 1985년부터 매년 우수한 디자인 상품과 서비스에 'GD(Good Design)' 마크를 부여하는 국내 최고 권위의 산업디자인 시상식이다.
이번에 수상한 핏터 시리즈는 사용자 편의 중심의 인체공학적 설계로 높은 평가를 받았다. 손목 부담을 덜기 위해 멀티탭과 콘센트 전원부를 전면으로 기울여 배치했으며, 전선 정리 커버를 다릿발에 설치해 허리를 깊게 숙이지 않고도 배선을 간편하게 정리할 수 있도록 했다.
아울러 통상적인 사무용 책상의 배선 불편을 해소하는 동시에, 자체 개발한 우레탄 소재의 손목 보호형 상판을 도입해 장시간 근무 환경에서도 신체적 부담을 대폭 줄였다.
이와 함께 현대리바트의 오피스 라운지용 모듈 가구 '그루브 시리즈'도 우수디자인(GD) 상품으로 함께 선정됐다. 그루브 시리즈는 로비와 라운지용 모듈형 소파 및 선반 제품으로, 곡선 형태의 감각적인 디자인과 더불어 최적의 신체 편의성을 고려한 규격 설계가 특징이다.
강민수 현대리바트 비즈니스솔루션본부장(전무)은 "이번 수상은 사무용 가구의 기능성과 디자인 경쟁력을 2년 연속 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 차별화된 디자인이 반영된 사용자 친화 제품을 지속 선보여 오피스 가구 시장 내 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com