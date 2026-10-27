아일릿 '브레이크 이븐', 음반 차트 1위…발매 첫날 38만장 판매

AI 핵심 요약beta
- 아일릿은 26일 미니 5집을 발매해 첫날 38만장을 판매했다.
- 타이틀곡은 멜론 톱100 19위와 해외 차트 상위권에 올랐다.
- 뮤직비디오는 공개 12시간 만에 유튜브 조회수 400만회를 넘겼다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿의 미니 5집이 음반, 음원 차트 상위권에 안착했다.
27일 한터차트에 따르면 아일릿의 미니 5집 '브레이크 이븐(BREAK EVEN)'은 발매 첫날인 26일 38만 2991장 팔려 일간 음반 차트 정상을 밟았다.
이는 전작인 미니 4집의 첫날 판매량(27만 6145장)보다 약 40% 증가한 수치이다.
타이틀곡 '체포하겠어'의 음원 차트 성적도 눈에 띈다. 이 곡은 발매 당일인 26일 오후 7시 멜론 '톱 100' 72위로 진입한 뒤 4시간 만에 53계단 상승해 오후 11시 19위에 안착했다. 벅스와 지니에서도 실시간 차트 상위권을 차지했다.
일본에서는 라인뮤직 실시간 차트에 '체포하겠어'와 전작인 '잇츠 미(It's Me)'가 나란히 이름을 올렸다. AWA 뮤직 실시간 급상승 차트에는 신보 전곡이 순위권에 자리해 아일릿이 구축해온 음악적 색깔과 앨범의 서사가 현지 리스너들에게 고르게 전달되고 있음을 짐작게 했다.
뮤직비디오를 향한 관심도 높다. '체포하겠어' 뮤직비디오는 공개 12시간 만에 유튜브에서 조회 수 400만 회를 돌파했다. 이후에도 조회 수가 빠르게 늘며 유튜브 '인기 급상승 음악'(10월 27일 오전 9시 기준) 미국, 영국 등 19개 국가/지역 차트에 랭크됐다.
아일릿은 27일 오후 Mnet 디지털 스튜디오 M2 '스튜디오 춤'을 통해 '체포하겠어' 퍼포먼스 영상을 공개한다.
alice09@newspim.com