언차일드, '팅팅' 콘셉트 포토 추가 공개…별종 히어로 변신

AI 핵심 요약beta
- 언차일드는 27일 신곡 ‘팅팅’ 콘셉트 포토를 공개했다.
- 멤버들은 이색 장비와 실버 스타일링으로 히어로 무드를 연출했다.
- 언차일드는 11월 5일 두 번째 디지털 싱글을 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 언차일드가 신곡 '팅팅(TiNG TiNG)'을 통해 독창적인 히어로 콘셉트를 선보인다.
언차일드는 27일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'의 콘셉트 포토를 추가로 공개하며 컴백 기대감을 높였다.
사진 속 언차일드는 각양각색의 장비를 손에 든 채 임무 수행에 나선 듯한 모습을 연출했다. 빛을 비추거나 주변을 탐색하는 포즈, 강렬한 눈빛으로 비범한 분위기를 자아냈으며 실버 톤의 스타일링에 키치한 디테일을 더해 개성 넘치는 비주얼을 선보였다. 현실적인 공간에 엉뚱한 장비와 위트 있는 요소들을 절묘하게 녹여내며 언차일드만의 히어로 무드를 완성했다.
특히 단체 포토에는 공식 홈페이지로 연결되는 장치를 마련해 팬들이 직접 참여할 수 있는 색다른 경험을 선사했다. 콘셉트 포토와 온라인 공간을 연결하는 이색적인 구성으로 '팅팅'의 세계관을 보다 폭넓게 즐길 수 있도록 했다.
언차일드는 지난 26일 '레디, 셋, 팅팅(Ready, set, TiNG TiNG)' 콘텐츠를 통해 멤버들의 개성을 반영한 이색 무기와 각각의 능력을 공개했다. '컬러 블래스터(COLOR BLASTER)', '레코더 카메라(RECORDER CAMERA)', '스카우터(SCOUTER)', '스프레이 밤(SPRAY BOMBS)', '스케이트보드(SKATEBOARD)' 등 익숙한 아이템에 기상천외한 기능을 접목한 무기들로 신선함을 안겼다. 고압 컬러로 상대의 색을 바꾸고 위치와 능력, 약점을 분석하는 등 재치 있는 설정으로 보는 재미까지 더했다.
언차일드는 기발한 상상을 현실로 옮겨놓은 듯한 콘셉트 포토로 '팅팅'만의 독특한 색깔을 더욱 뚜렷하게 드러냈다. 여기에 팀의 심볼인 청개구리의 정체성을 더욱 강렬하게 변주한 '독개구리맛'을 녹여내며 이번 신보의 방향성을 확실하게 각인시키고 있다.
한편 언차일드의 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'은 오는 11월 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com