포커스에이아이, 재무구조 개선 속도

AI 핵심 요약beta
- 포커스에이아이는 27일 자본 확충과 재무개선으로 환기종목 해제에 주력했다
- 상반기 영업적자를 40% 줄이고 자본총계를 42% 늘려 재무구조를 안정화했다
- 50억원 이상 현금을 확보하고 산업안전 중심 피지컬 AI 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 포커스에이아이가 자본 확충과 재무구조 개선을 통해 환기종목 해제에 주력하고 있다고 27일 밝혔다.
올해 체질개선에 집중해온 포커스에이아이는 상반기 수익성 개선과 재무구조 안정화를 동시에 달성했다. 상반기 기준 영업적자 폭이 전년 동기 대비 약 40% 감소했고, 자본 총계는 전기 말 대비 42% 증가했으며, 부채비율은 65.8%를 기록했다.
회사에 따르면 반기 이후 두 차례 유상증자 납입과 유형자산 처분 등을 통해 50억원 이상의 현금을 확보했다. 상반기 기준 현금 및 현금성 자산은 133억5000만원에 달한다. 제2회 전환사채(CB) 58억원 중 조기상환청구권 행사 대상 규모는 28억원으로, 보유 현금으로 충분히 대응할 수 있는 수준이다.
포커스에이아이는 지정감사인의 반기 검토의견에서 불확실성 기재 사항이 제외된 만큼 올해 환기종목 해제가 유력하다고 설명했다. 아울러 내부통제 시스템 강화 작업도 진행 중이다.
회사는 산업안전 중심 피지컬 AI 플랫폼을 중장기 성장 동력으로 육성하고 있다. AI 카메라와 AI 서버, AI 영상저장장치(NVR), 초저지연 영상전송(ULL), 슬롯형 엣지 서버(SGE) 기술을 연계해 산업안전과 스마트시티, 제조·물류 등으로 사업 적용 범위를 확대할 계획이다. 연내 AI Box와 NVR 기능을 결합한 통합 AI 서버 개발을 완료하고 36채널·64채널 고성능 임베디드 녹화기 라인업을 확대할 예정이다.
회사 관계자는 "재무 건전성 강화와 내부통제 체계 고도화를 지속해 경영 안정성을 높이는 동시에 중장기 성장 동력 확보에도 주력하고 있다"며 "지속적인 경영 개선을 통해 시장 신뢰를 회복하고 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com