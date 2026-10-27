대한광통신, 美 AI 데이터센터 864심 광케이블 인증

AI 핵심 요약beta
- 대한광통신은 27일 864심 광케이블의 미국 GR-20 인증을 획득했다.
- 이번 인증으로 AI 데이터센터 공급 제품의 품질과 기술력을 입증했다.
- 대한광통신은 미국 전력 그리드 통신시장으로 사업을 확대할 계획이다.
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현지 공급망 진입 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 광섬유·광케이블 전문기업 대한광통신이 미국 인공지능(AI) 데이터센터 864심 초고심수 광케이블에 대해 미국 통신 기술규격인 '텔코디아 GR-20-CORE' 시험 인증을 획득했다고 27일 밝혔다.
GR-20은 미국 옥외 통신설비(OSP) 시장에서 광섬유 및 광케이블의 품질과 내구성, 현장 적용성을 종합 평가하는 기술규격이다. 미국 주요 통신사업자와 광통신 인프라 구축업체들이 제품 도입 시 필수 기준으로 활용하고 있다.
회사에 따르면 이번 인증을 통해 미국 글로벌 빅테크 기업의 AI 데이터센터에 공급 중인 초고심수 광케이블의 기술적 신뢰성을 입증했다. 앞서 대한광통신은 미국 하이퍼스케일 AI 데이터센터향 864심 광케이블 공급계약을 통해 누적 약 411억원 규모의 수주를 확보했다.
864심 광케이블은 단일 케이블에 864개의 광섬유를 집적한 초고밀도 제품으로, 제한된 관로 공간에서도 대용량 데이터 전송을 지원한다. 하나의 광섬유에 여러 파장의 빛을 동시에 전송하는 고밀도 파장분할 다중화(DWDM) 기술과 결합하면 전송 용량을 극대화할 수 있어, AI 데이터센터 내부는 물론 데이터센터 간 연결(DCI) 등 초대용량 통신망 구축에 최적화돼 있다.
회사에 따르면 최근 글로벌 빅테크들의 AI 데이터센터 증설과 DCI 망 구축이 확대되면서 전 세계적인 광섬유·광케이블 공급 부족 현상이 심화되고 있다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 광섬유 공급 부족 규모는 약 1억 8000만 파이버킬로미터(fiber-km)에 달한다.
대한광통신은 국내 유일의 광섬유 모재(Preform)부터 광섬유, 광케이블까지 이어지는 수직계열화 생산체계를 기반으로 글로벌 공급 부족에 대응할 계획이다. 이번 GR-20 인증과 미국 현지 제조법인 인캡아메리카(Incab America)를 통한 미국 '자국산 우선 구매 정책(BABA)' 대응 역량을 앞세워 현지 주요 전력청 및 통신사업자 대상 영업을 강화하고, AI 데이터센터를 넘어 미국 전력 그리드(Grid) 통신 인프라 시장까지 사업 영역을 확대할 방침이다.
대한광통신 관계자는 "이번 GR-20 시험 인증은 미국 AI 데이터센터 시장에 공급 중인 864심 초고심수 광케이블의 우수한 품질과 기술 경쟁력을 공식 입증한 성과"라며 "글로벌 광섬유 공급 부족에 발맞춰 기존 빅테크 고객사향 공급을 확대하는 한편, 미국 현지 생산 기반을 활용해 전력 그리드 통신 인프라 시장 공략에도 박차를 가하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com