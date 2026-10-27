농어촌 기본소득 유치 '총력'…단양 사회단체들 해외연수 예산 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 단양군은 27일 농어촌기본소득 시범지역 선정을 추진했다
- 지역사회단체들은 해외연수 예산 감축과 격년제 운영에 동참했다
- 단양군은 절감 재원을 민생복지와 지역경제 활성화에 배분한다
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자발적 예산 절감으로 재정 여력 확보… 민생·지역경제 우선 편성
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양군의 농어촌기본소득 시범지역 선정을 위해 지역사회단체들이 해외연수 예산 감축에 뜻을 모았다.
지역 현안 해결을 위해 단체들이 자발적인 양보에 나서면서 시범지역 선정을 향한 지역사회의 의지가 확산하고 있다.
단양군은 이장연합회가 2027년부터 해외연수를 격년제로 운영하고 관련 예산을 줄이는 방안을 제안한 데 이어, 새마을회와 주민자치협의회, 농업인단체협의회도 내년도 해외연수 예산 감축에 동참하기로 했다고 27일 밝혔다.
단체들의 이번 결정은 농어촌기본소득 시범지역 선정에 대비해 재정 여력을 확보하고 군민 생활과 지역경제 활성화에 필요한 사업에 예산을 우선 배분하자는 취지다.
단양군은 세입 여건의 불확실성과 필수사업 수요 증가에 대응하면서 민생복지와 지역경제 활성화 등 군민이 체감할 수 있는 분야를 중심으로 2027년도 예산을 편성하고 있다.
이상봉 단양군이장연합회장은 "지역 전체가 힘을 모아야 할 때"라며 "농어촌기본소득 사업 선정에 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.
김문근 군수는 "절감된 재원이 군민 생활과 지역 발전을 위해 효과적으로 쓰일 수 있도록 내년도 예산을 꼼꼼히 편성하겠다"고 밝혔다.
choys2299@newspim.com