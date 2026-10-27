李대통령 "유럽 대규모 시위 반면교사…지속 가능 성장 매우 중요"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 27일 유럽 시위를 반면교사 삼아 지속 성장을 강조했다
- 이 대통령은 유럽 시위 배경으로 고물가와 침체, 불평등을 지목했다
- 첨단산업 투자와 내수 육성으로 민생 회복에 나서야 한다고 당부했다
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"유럽 시위 큰 원인은 저성장…사회 전체 안정성 뿌리째 뒤흔들려,
늘어난 재정으로 첨단산업 투자 확대"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 27일 프랑스를 비롯한 유럽 다수 국가에서 발생한 대규모 시위에 대해 "유럽 상황을 반면교사 삼아야겠다"면서 지속 가능한 성장의 중요성을 강조했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 46회 국무회의를 주재하며 "유럽 국가들마다 구체적 사정은 조금씩 다르지만, 고물가에 따른 민생 고통과 경제 침체, 누적된 불평등을 현재 시위의 공통적 배경으로 지적하고 있다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "이런 상황이 초래된 것에는 다양한 요인이 작용했겠지만, 가장 큰 원인은 결국 저성장"이라며 "저성장의 장기화로 청년 실업과 양극화가 심화되고, 재정 기반이 취약해지면서 사회 전체의 안정성이 뿌리째 뒤흔들린 것으로 보인다"고 분석했다.
이 대통령은 이어 "대한민국의 올해 2분기 경상수지 흑자가 세계 2위를 기록했다. 글로벌 제조 강국인 독일과 일본의 흑자를 합친 것보다 더 크다"며 "이런 성장의 물결이 국민 모두의 삶을 바꾸는 거대한 파도가 되게 내수 개선에 총력을 기울일 때"라고 했다.
현재 대한민국 상황에 대해 이 대통령은 "경제는 지표상으로 매우 인상적이다. 다만 민생 회복은 아직 더디고, 소득, 자산, 일자리 격차 문제는 여전하다"며 "무엇보다 기회의 총량 부족에 따른 청년들의 어려움이 매우 크다"고 진단했다.
이 대통령은 "이러한 문제를 해결하기 위해서는 결국 '지속 가능한 성장'이 매우 중요하다"며 "늘어난 재정 여력으로 첨단 산업 투자를 확대하고 내수 육성, 민생 회복을 국민께서 피부로 체감할 정책 수단들을 적극 동원해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "이를 통해 강한 성장의 토대가 구축되면 경제 규모 증가로 부채 비율이 안정화되고 재정이 단단해져서 지속 가능한 성장의 디딤돌이 마련될 것"이라고 덧붙였다.
이 대통령은 "지금은 더 많은 씨앗을 더 효과적으로 뿌려서 미래에 더 많은 수확을 얻는 데 역량을 집중할 때"라며 "국민의 나은 삶과 국가 경제의 더 큰 도약을 위해 구성원 모두가 힘을 모아 달라"고 당부했다.
pcjay@newspim.com