"수면 진단부터 매트리스 찾기까지"…코웨이, 맞춤형 수면 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 코웨이가 27일 연말까지 전국 7곳서 무료 수면 세미나를 운영했다
- 수면 전문가가 진단을 통해 참가자별 수면 유형과 환경을 안내했다
- 참가자들은 비렉스 침대를 체험하고 숙면 맞춤 정보를 제공받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
참석자 전원에 비렉스 굿즈 증정
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이가 연말까지 전국 주요 코웨이갤러리 직영점 7곳에서 맞춤형 수면 컨설팅 프로그램인 '수면 세미나'를 무료로 운영한다고 27일 밝혔다.
코웨이갤러리는 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX)의 침대와 안마의자를 비롯해 코웨이의 주요 제품을 직접 체험할 수 있는 브랜드 매장이다. 이번 수면 세미나는 기존 제품 체험에 전문 수면 진단과 숙면 정보를 더해 사용자에게 최적화된 잠자리를 찾아주도록 기획됐다.
세미나는 한국생산성본부(KPC) 수면환경관리사 자격을 보유한 수면 전문가가 진행한다. 수면 호르몬 리듬 등 숙면 관련 정보를 전달한 뒤, 참가자는 모바일 QR코드를 활용해 생활 습관과 수면 환경에 관한 30개 문항의 '수면 MBTI 진단'을 실시한다.
진단 결과에 따라 ▲척추 피로형 ▲온도 민감형 ▲걱정보스 긴장형 ▲고장 난 생체시계형 등 4가지 유형으로 수면 특성을 분류하고, 유형별 적정 온도·습도·조명 등 최적의 침실 환경 정보를 안내한다.
이어 진단 결과를 바탕으로 다양한 비렉스 침대에 직접 누워보며 푹신한 타입부터 탄탄한 타입까지 체형에 맞는 지지력과 착와감을 직접 비교 검증하는 시간을 가진다.
수면 세미나는 코웨이갤러리 강남·노원·구로·순천·광주·포항·울산 등 전국 7개 직영점에서 열린다. 회당 약 1시간 동안 최대 6명이 참여하는 소규모 무료 프로그램으로 운영된다.
참석자 전원에게는 슬립웨어(파자마)와 안대, 피규어 등 비렉스 굿즈를 제공하며, 인스타그램 방문 후기 작성 고객 중 매월 5명을 추첨해 식사권을 증정한다. 신청은 네이버 예약 페이지에서 방문 희망일 하루 전까지 가능하다.
코웨이 관계자는 "코웨이갤러리 수면 세미나는 고객이 자신의 수면 유형과 침실 환경을 이해하고, 다양한 매트리스를 직접 비교할 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 오프라인 매장에서 수면 진단과 숙면 정보, 제품 체험을 연계한 프로그램을 지속 선보이며 전문적인 슬립 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com