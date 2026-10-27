교보증권, '금융소비자보호의 날' 실시

AI 핵심 요약beta
- 교보증권은 27일 4분기 금융소비자보호의 날을 실시했다
- 고령 소비자 보호와 금융사기 예방 교육을 중점 추진했다
- 전국 영업점 자율 점검으로 불완전판매 예방을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
령층 권익 보호 및 금융사기 예방 집중
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 27일 금융소비자 권익 보호와 소비자 중심 경영문화 정착을 위한 4분기 '금융소비자보호의 날'을 실시했다고 밝혔다.
교보증권에 따르면 회사는 매 분기 전 임직원을 대상으로 금융소비자보호의 날을 운영하며 금융사고 예방과 소비자보호 역량 제고를 위한 교육 및 점검 활동을 이어오고 있다.
이번 분기에는 ▲고령 금융소비자 권익 보호 ▲보이스피싱·스미싱 등 금융사기 피해 예방 ▲소비자중심경영(CCM) 실천 과제 등을 중점적으로 다뤘다.
교보증권은 불완전판매 예방 교육 영상을 사내 방송으로 송출하고, 전국 영업점에서 민원 예방 체크리스트를 활용한 자율 점검을 병행하는 등 현장 중심의 실천 활동에 주력했다.
김철우 교보증권 소비자보호본부장은 "금융소비자 보호는 일회성 활동이 아닌 모든 임직원이 일상에서 실천해야 할 핵심 가치"라며 "앞으로도 선제적인 위험 관리와 체계적인 교육을 통해 고객이 안심하고 거래할 수 있는 금융 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com