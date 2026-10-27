LG전자, 코리아 그랜드 페스티벌 맞춰 가전 할인 행사

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 27일 코리아 그랜드 페스티벌 가전 할인행사를 발표했다
- 온라인에서 구매액별 할인 쿠폰과 인기 가전 선착순 특가를 제공한다
- 베스트샵은 포인트·사은품과 경품 추첨 등 추가 혜택을 마련했다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 '코리아 그랜드 페스티벌'을 맞아 가전 할인 행사를 진행한다.
LG전자는 이달 29일부터 11월 30일까지 온·오프라인 채널에서 가전 할인 및 고객 혜택 행사를 진행한다고 27일 밝혔다
공식 온라인 브랜드샵 LGE.COM에서 '블랙프라이데이 with 코리아 그랜드 페스티벌' 행사를 열고 앱 이용 고객에게 구매 금액대별로 사용 가능한 할인 쿠폰을 지급한다. 50만원 이상 구매 시 5만원, 100만원 이상 10만원, 150만원 이상 15만원, 200만원 이상 20만원, 250만원 이상 23만원, 300만원 이상 27만원을 할인받을 수 있다.
10월 29일 오전 10시부터 11월 2일까지 5일간은 TV, 냉장고, 식기세척기 등 인기 가전을 한정 수량으로 특가 판매하는 '오픈 5일 선착순 특가'를 진행한다. 11월 30일까지는 주차별로 TV, 가습기, 냉장고 등 주요 가전제품을 특별 가격으로 제안하는 '위클리 특가' 이벤트도 이어진다.
전국 LG전자 베스트샵에서는 11월 1일부터 30일까지 오프라인 전용 프로모션을 진행한다. 베스트샵 홈페이지나 LG전자 멤버십 앱에서 쿠폰팩을 신청한 고객은 일시불 쿠폰 할인, 구독 시 멤버십 포인트 증정 등의 혜택을 받을 수 있다. 대상 제품은 LG 올레드 TV, 그램 노트북, 워시타워, 워시콤보 등 주요 생활·IT 가전 15개 품목이다.
2품목 이상을 동시에 구매·구독하면 다품목 할인 혜택과 구매 금액대별 멤버십 포인트 지급, 사은품 증정 등 추가 혜택도 제공된다.
LG전자는 행사 기간 멤버십 앱을 통한 경품 추첨 이벤트도 마련했다. 전국 베스트샵에서 제품을 구매하거나 구독 계약을 완료하고 앱 이벤트에 응모한 고객 중 131명을 추첨해 LG 스타일러, 모바일 배달·편의점 상품권 등을 증정한다.
제품 구매 여부와 관계없이 누구나 참여 가능한 공유 이벤트도 진행되며, 멤버십 앱 이벤트 페이지를 카카오톡으로 공유하면 즉석 추첨을 통해 2026명에게 커피 쿠폰을 제공할 계획이다.
김종용 LG전자 한국B2C그룹장은 "일시불 구매부터 가전 구독까지 고객 라이프스타일에 맞춰 LG 프리미엄 가전을 부담 없이 경험할 수 있도록 실질적인 혜택을 풍성하게 준비했다"고 말했다.
raul1649@newspim.com