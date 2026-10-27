브이아이자산운용, 'FOCUS 스페이스X밸류체인 ETF' 상장

AI 핵심 요약beta
- 브이아이자산운용은 27일 스페이스X 밸류체인 ETF를 상장했다
- 해당 ETF는 소재·부품·위성통신·AI 등 우주산업 전반에 투자한다
- NLP로 관련 기업을 선별하고 한국과 미국 상장사를 편입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 브이아이자산운용은 27일 스페이스X를 중심으로 우주산업 생태계 전반에 투자하는 'FOCUS 스페이스X밸류체인' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.
브이아이자산운용에 따르면 해당 ETF는 스페이스X뿐만 아니라 발사체에 필요한 소재공급과 위성통신 서비스, AI 등 우주산업의 성장과 기술 발전에 따른 투자 기회를 함께 추구한다.
회사는 스페이스X의 발사 횟수 증가와 대규모 설비투자는 발사체 소재·부품 기업의 수요 확대로 이어지고, 저궤도 위성망 확대는 통신·데이터 서비스 기업의 성장 기회로 연결될 수 있다는 점에 주목했다. 스페이스X의 성장뿐만 아니라 우주산업 생태계 전반으로 확산되는 수혜를 포착하는 데 초점을 맞췄다.
ETF의 비교지수는 NH투자증권의 'iSelect 스페이스X 밸류체인 지수'다. 해당 지수는 공시와 뉴스 등 텍스트 데이터를 자연어처리(NLP) 기술로 분석해 스페이스X와의 연관성이 높은 기업을 선별하고, 공급계약·기술협력·사업 연관성 등을 종합적으로 평가해 구성종목을 선정한다. 한국과 미국 증시에 상장된 기업을 함께 편입하며, 정기적인 리밸런싱을 통해 우주산업 생태계의 변화를 반영하도록 설계됐다.
최근 글로벌 우주산업은 정부 주도의 발사·탐사 중심 산업에서 민간 기업이 주도하는 상업 우주산업으로 빠르게 전환되고 있다. 재사용 발사체 기술의 발전으로 우주 진입 비용이 낮아지고, 위성통신과 우주 데이터 활용이 확대되면서 우주산업의 성장 가능성에도 관심이 높아지고 있다. 특히 우주산업의 상업화를 이끌고 있는 스페이스X를 중심으로 관련 인프라 기업까지 성장 기회가 확산되면서 우주산업 밸류체인 전반이 새로운 투자 대상으로 주목받고 있다.
브이아이자산운용 관계자는 "우주산업은 재사용 발사체와 위성통신 기술의 발전을 바탕으로 정부 중심의 산업에서 민간 주도의 새로운 성장 산업으로 변화하고 있다"며 "FOCUS 스페이스X밸류체인 ETF는 이러한 변화를 이끄는 스페이스X와 함께 소재·부품·통신·AI 인프라 등 밸류체인 전반에 투자함으로써 우주산업의 중장기 성장 기회를 폭넓게 확보할 수 있도록 설계한 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com