수입차도 가격 따라 선택 기준 달랐다...5000만원 미만 '경제성', 7000만원 이상 '성능'

AI 핵심 요약beta
- 한국수입자동차협회는 27일 수입차 구매 여정 조사 결과를 발표했다
- 5000만원 미만은 경제성, 7000만원 이상은 주행성능·기술을 중시했다
- 첫 구매자는 안전·품질, 반복 구매자는 주행성능·기술을 우선했다
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첫 구매는 '안전·품질', 재구매는 '주행성능'
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 수입차 구매 시 5000만원 미만 차량은 경제성을, 7000만원 이상 차량은 주행성능·기술을 가장 중시한다는 조사 결과가 나왔다. 첫 구매자는 안전·품질에, 반복 구매자는 주행성능·기술에 무게를 뒀다.
한국수입자동차협회(KAIDA)는 최근 3년 이내 수입차를 구매했거나 구매를 고려한 만 25~59세 남녀 2200명을 대상으로 실시한 '수입차 구매 여정 탐색 조사' 결과를 27일 발표했다.
가격대별 최종 구매 결정 요인으로 5000만원 미만에서는 연비·유지비 등 경제성(42.8%)이 가장 높았다. 5000만원 이상~7000만원 미만에서는 안전·품질(42.5%)이 1위를 차지했다.
7000만원 이상 가격대에서는 주행성능·기술이 공통으로 최우선 기준에 올랐다. 응답 비율은 7000만원 이상~1억원 미만 42.0%, 1억원 이상~1억5000만원 미만 47.5%, 1억5000만원 이상 42.9%였다. 브랜드 이미지·위상을 선택한 비율도 7000만원 미만보다 높았다.
구매 경험에 따라서도 차이가 났다. 구매 검토 초기 반복 구매자는 브랜드(33.8%)를, 첫 구매자는 예산 범위(41.5%)를 우선 고려했다. 최종 결정 단계에서는 반복 구매자는 주행성능·기술(42.7%), 첫 구매자는 안전·품질(40.3%)을 가장 많이 꼽았다. 구매를 고려했으나 실제 구매하지 않은 집단은 경제성(36.3%) 비중이 상대적으로 높았다.
정보 탐색 과정에서는 세 집단 모두 전시장 방문·시승 경험률이 가장 높았다. 첫 구매자는 온라인·소셜·지인(66.5%), 구매 고려자는 금융·견적 비교(56.9%)와 인공지능(AI) 탐색(29.6%) 경험률이 다른 집단보다 높았다.
차급별 최종 결정 요인은 소형·준중형 세단이 디자인(44.4%), 중·대형 세단이 주행성능·기술(44.1%)로 갈렸다. SUV는 안전·품질이 가장 높았으며 소형·준중형은 40.7%, 중·대형은 45.2%였다.
정윤영 KAIDA 부회장은 "자동차 시장의 변화를 이해하기 위해서는 소비자의 목소리와 실제 구매 경험을 면밀히 살펴보는 것이 중요하다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com